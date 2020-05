Consejos para elegir una buena empresa de reformas integrales

Si estás pensando en hacer reformas integrales en tu casa, empresa o en cualquier otro lugar, seguro que ya estás a la búsqueda de una buena empresa que se pueda encargar del trabajo.

Pero hay tantas opciones en el mercado que tomar la decisión puede ser una auténtica odisea… y todavía será más complicado si hemos tenido una mala experiencia en el pasado.

No solo buscamos una empresa que se encargue de hacer bien el trabajo, sino que haya elegido los materiales de máxima calidad y que los acabados sean perfectos, para que así resista a la perfección el paso del tiempo.

Jessica Zueras es la fundadora y directora de Reformaszaragoza.es. Esta entidad se caracteriza por gozar de una amplia trayectoria en el sector, por especializarse en una larga serie de servicios y por ofrecernos una estrecha relación entre calidad y precio.

En las siguientes líneas vamos a estudiar algunos tips que te ayudarán a elegir la empresa que buscas.

¿En qué basarnos para elegir una empresa de reformas integrales?

Trayectoria y referencias

Si la empresa tiene mucha experiencia es bueno. Nos viene a decir que se ha enfrentado a un sinfín de trabajos y que si se mantiene en el sector es porque estos han sido de calidad.

Pero, para que no quede ninguna duda, no está de más echar un vistazo a las referencias.

Estamos hablando de escritos redactados por los clientes en los que comparten su experiencia. Gracias a ellos, podremos hacer un balance entre opiniones positivas y negativas, para así tomar la decisión adecuadas. Estas reviews tienen pros y contras que deberían sopesarse con detenimiento.

Presupuesto

Como a nadie le sobra el dinero, es indiscutible que el presupuesto es muy importante, aunque no debe ser el único criterio a estudiar. Nuestra recomendación es tener un presupuesto cerrado, aunque versátil.

Quizá haya algunos pequeños detalles que no has incluido en tu planning, o algunas cosas que no son posibles.

Teniendo un cierto margen nos será más fácil encontrar un presupuesto adecuado, a la altura de las expectativas.

Comparación

Muchas personas cometen el error de elegir la primera empresa de reformas integrales con la que se encuentren. Esto suele pasar porque se les ha echado el tiempo encima y no tienen mucho para poder comparar.

Es crucial que la planificación de la reforma se haya con un tiempo prudencial: compara entre varias empresas, determina que es lo que te ofrecen, y ten presentes varios presupuestos antes de tomar una decisión.

Todo por escrito

Por último, pero no menos importante, debes asegurarte de que la empresa expone todas las condiciones y presupuesto por escrito. Olvídate de aquellas entidades que se ofrecen a hacerte una factura sin el IVA, con la excusa de que te va a resultar más barato.

La factura es un documento legal válido con el que puedes hacer reclamaciones; si no la tienes, difícilmente podrás reclamar.

Sigue estos consejos y podrás elegir la empresa de reformas integrales deseada.