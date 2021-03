Empresas de venta de piensos para perros al por mayor

Para determinados negocios o instituciones es imprescindible la compra de alimento para perros al por mayor, ya sea para utilizarlo por tener un elevado número de animales, o bien para venderlo como minorista. En todos estos casos es de gran relevancia que el producto venga directo de fábrica y que los precios sean más asequibles al comprar pienso de perros por palés, ya que el beneficio económico y práctico es notable.

¿Quiénes se benefician de la compra al por mayor?

● Las residencias caninas, ya que reciben muchos perros durante todo el año, de edades y razas diferentes, algunos con necesidades especiales, por lo que el abastecimiento de pienso debe ser continuo y suficiente.

● Los criadores de perros, que usualmente tienen muchos animales de diferentes edades por lo que quedarse sin pienso adecuado para adultos o cachorros no es una opción.

● Las protectoras caninas quizá tengan que alimentar al mayor número de perros de todas las instituciones, pero disponiendo de muy pocos medios económicos, por lo que la opción de comprar al por mayor es mucho más barata y práctica. Como es bien sabido, tienen muy poco presupuesto y el ahorro conseguido de esta forma puede ser vital para otros conceptos como veterinarios y facilidades con objeto de que los perros estén lo más cómodos posible.

● El mayor volumen que mueve una mayorista de pienso para perros es para las tiendas de productos para mascotas, ya que precisan de cantidad y variedad de piensos para sus clientes y se encuentran por todo el territorio nacional.

Mantenimiento del pienso comprado al por mayor

Adquirir el pienso para perros por palés requiere disponer de un lugar lo suficientemente amplio para poder almacenarlo sin problemas. Tiene que estar seco, sin un ápice de humedad, con una temperatura lo más fresca posible y, por supuesto, que no reciba luz solar, ya que el pienso se estropearía y daríamos al traste con la compra. El lugar debe ser higiénico y hermético, para que no puedan entrar ratones, pájaros o insectos.

La limpieza del lugar tiene que ser estricta y semanal para evitar la aparición de ácaros presentes en el polvo o moho en los alimentos, de otro modo podríamos perjudicar seriamente la salud de los perros exponiéndolos a parásitos, bacterias o endotoxinas, aparte de disminuir sensiblemente la calidad del alimento.

Hay que evitar almacenar productos de limpieza, pesticidas o tóxicos en el mismo lugar que los sacos de pienso. Es muy conveniente también que cuando lleguen los palés, se retiren todos los plásticos que los recubren para evitar acumulación de humedad y creación de moho y micotoxinas.

Los sacos de pienso se deben colocar sobre el palé, nunca directamente en el suelo, y tampoco directamente pegados en las paredes ya que pueden contener humedad. Asimismo hay que controlar semanalmente las fechas de caducidad y colocar los piensos más antiguos lo más cerca posible para ir utilizándolos; imprescindible es que periódicamente se revise si hay sacos rotos o la presencia de insectos.

Empresas que venden pienso al por mayor

Al comprar al por mayor, en grandes cantidades, el precio es bastante más económico. Pero hay que considerar que comprar más pienso del que se necesita es también perjudicial al pasar la fecha de caducidad y tener que deshacerse de él, por lo que se tiene que elaborar un pedido adaptado a las necesidades lo más ajustadas a la realidad posible de cada comprador.

De la siguiente lista, los tres primeros son fabricantes de sus propios piensos además de distribuidores.

● PASKI DOG: En Paski Dog hace más de 30 años que se dedican a la fabricación de piensos, desde su factoría en Toledo. Sirven también a todo el territorio nacional, Francia, Portugal e Italia. El departamento logístico está por tanto muy desarrollado y garantizado. El producto que fabrican es de gama alta y se realiza con fórmulas ideadas por veterinarios para que los nutrientes del pienso estén equilibrados según las necesidades de cada perro. De esta forma se crea un producto de máxima calidad, con controles y pruebas que se realizan a los ingredientes durante la fabricación y de nuevo al finalizar.

● LOBO AZUL: Piensos Lobo Azul es fabricante y distribuidor al por mayor desde hace más de medio siglo. Elaboran piensos 100% naturales para todo tipo de raza, edad, tamaño y necesidad de los perros, con ingredientes de primera calidad, contando con la certificación FSSC22000 (gestión de la seguridad alimentaria). El sistema de producción es a temperatura moderada para mantener el valor nutricional y la palatabilidad de los alimentos. Asimismo usan conservantes naturales como la vitamina E, el extracto de romero y el selenio, para no incluir conservantes artificiales. El pienso es altamente digestivo e hipoalergénico, y las fórmulas son creadas por veterinarios especialistas en nutrición canina actualizados con los últimos avances en alimentación animal. Su red de clientes es nacional e internacional, tan extensa que se consigue agilidad y fiabilidad en los envíos. Para cualquier punto de la península tardan solamente 24/48 horas en entregar el pedido.

● ALINATUR: Alinatur Petfood nace de la fusión de las cuatro empresas más relevantes en el sector de la alimentación animal de la región de Murcia. Su producción de pienso es la mayor de España, y tienen también una gran experiencia en distribución, ya que no sólo distribuyen la marca que fabrican, sino también otras marcas del mercado, llegando a todo el territorio nacional e internacional. En cuanto a la fabricación, usan las más avanzadas tecnologías y tienen dos marcas propias: Amity y Bravery. Esta última no contiene cereales, es mono proteica, hipoalergénica y 100% natural. La empresa Alinatur es Cruelty Free, por lo que no realizan investigación sobre animales, haciendo más hincapié en las materias primas.

● JAPAG: Japag-Distribuciones sólo trabaja piensos de calidad, pero también económicos al ser al por mayor. Ofrecen un producto natural, biológico y ecológico, que además viene etiquetado con la composición analítica para mayor claridad y transparencia. Presumen de una comunicación continua con sus clientes para controlar el buen abastecimiento y la resolución de cualquier problema que pueda surgir. Todos los piensos que comercializan vienen testados por los propios fabricantes, pero también por Japag para garantizar una mayor seguridad. Tienen un amplio stock de marcas.

● DISTRIBUCIONES LUCERO: Esta empresa dispone de prácticamente todas las marcas de pienso para perros del mercado, y distribuyen solamente al por mayor, a profesionales de toda la comunidad de Madrid. Gozan de 56 años de experiencia en el sector.

● ALMAPET: Almapet es una empresa pionera en la importación, comercialización y distribución al por mayor de piensos para perros a otros profesionales, por lo que disponen de una amplia gama de productos de calidad y a precios competitivos en un mercado cada vez más exigente y profesionalizado. Se encuentran en Getafe (Madrid).

● HISPALUSA MASCOTAS: Hispalusa comercializa y vende piensos para perros al por mayor a precios de fábrica. Se encuentran en Almendralejo y Solana de los Barros, en Badajoz, pero distribuye a toda España y Portugal. Sus precios son bastante económicos. Tiene entrega de pedidos en 72 horas y usando el servicio Premium, el pedido llega en 24 horas; eso sí, el pedido mínimo sería palé europeo (39 sacos de 20 kg), o un palé americano (55-60 sacos de 20 kg).