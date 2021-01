Entrenamiento Personal Online: los 7 Beneficios de elegir Selected Trainers

Según una encuesta de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) el 51% de los españoles no dedica ni un minuto al ejercicio físico. Muchos de ellos lo consideran como una tarea cotidiana a cumplir. A diferencia de otras tareas del día a día, el ejercicio requiere una técnica perfeccionada para lograr los resultados deseados y no caer en la desmotivación ni en las lesiones. Lo importante no es “qué ejercicio hago”, sino “cómo lo hago”.

Los entrenadores personales de Selected Trainers desarrollan y supervisan programas de ejercicios a medida para cada persona, un plan de alimentación y una estrategia general para lograr los objetivos de sus clientes ya sea con fines de salud, estéticos, así como entrenamiento personal para lesiones y patologías prevalentes. ¡Conoce todos los beneficios que obtendrás al elegir Selected Trainers!

Obtén mejores resultados en el menor tiempo posible

Un preparador físico online de Selected Trainers te ayuda a alcanzar tus objetivos realizando los ejercicios más adecuados para tus necesidades. Los entrenadores personales también son ideales para personas que sólo pueden dedicar una cantidad muy limitada de tiempo al deporte por semana. Su tarea será la de maximizar la eficiencia del ejercicio para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible minimizando el riesgo de lesión.

Evita las temidas lesiones

Si intentas realizar un entrenamiento que no está diseñado teniendo en cuenta tus características y con el que no estás familiarizado/a, es probable que cometas errores. Movimientos incorrectos que pueden acarrear lesiones. Un entrenador personal online de Selected Trainers te enseña la técnica correcta y te corrige a medida que realizas los ejercicios, reduciendo así el riesgo de lesiones.

En Selected Trainers encontrarás profesionales como Chema Soria, Fundador/Gerente de esta empresa, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada y Experto universitario en Entrenamiento Personal y Deportivo por la Universidad de Alicante. Es, además, ponente en numerosos cursos y congresos y tiene una experiencia de más de 20 años en el sector.

Pierde grasa y gana músculo

La mayor parte de las personas que se embarcan en la práctica del ejercicio quieren perder grasa, desarrollar músculo o ambas cosas. Sin embargo, no muchos saben cómo hacerlo. Un entrenador personal de Selected Trainers te ayuda a optimizar tu entrenamiento para conseguir los resultados que buscas tanto en reducción de tu porcentaje graso como en ganancia de masa muscular, ideal para tener una salud y un estado de forma ideales para ti.

El equipo de trabajo multidisciplinar de Selected Trainers reúne profesionales del entrenamiento deportivo y la salud, no sólo especializados en el ejercicio físico sino también en nutrición, indispensable para lograr estos objetivos. Entre ellos se encuentran preparadores físicos/entrenadores personales, nutricionistas, fisioterapeutas, podólogos y médicos para acompañarte en todo el proceso.

Establece metas realistas

Puede resultar decepcionante tener un objetivo imposible de cumplir a la hora de comenzar con tu entrenamiento. Muchas personas comienzan con expectativas tan altas que terminan por renunciar al cabo de poco tiempo, debido a no ver el resultado esperado. Un entrenador personal de Selected Trainers te planifica pequeñas metas que, paso a paso, te llevarán a tu meta final y te mostrará exactamente cómo llegar allí. Su equipo se especializa en establecer objetivos realistas y saludables, así como ayudar a sus clientes a alcanzarlos sin poner en riesgo su salud.

¿Para qué vas a calentarte la cabeza viendo videos buscando lo que tú crees q es para ti? No te equivoques. Garantízate que lo que haces está guiado, supervisado y diseñado para ti por un profesional altamente cualificado que te ayude a conseguir si o si tus objetivos y resultados de la forma más rápida y eficaz para ti.

En internet puedes encontrar miles de entrenamientos gratis pero… ¿cuánto pagarías por la certeza de conseguir tus objetivos de una forma eficaz?

Te desafía a ser mejor cada día

Al hacer ejercicio en solitario, es fácil que las personas caigan en rutinas aburridas. Un entrenador personal online de Selected Trainers te motivará y te traerá nuevos desafíos que quieras superarte a ti mismo y harán que estés deseando que llegue tu próxima sesión con tu entrenador.

Establece hábitos de ejercicio para toda la vida (incluso si tienes problemas de movilidad o limitantes)

Los entrenadores personales de Selected Trainers te ayudan a alcanzar tus objetivos de acondicionamiento físico, pero también te ayudan a crear una nueva visión sobre el significado de la salud y el bienestar. Sus entrenadores personales online te ayudan a darte cuenta de que el ejercicio debe ser una prioridad en su vida y lo interiorices, no como un elemento para marcar en su lista de tareas pendientes, sino como un hábito normal en tu vida diaria. Tan natural y cotidiano como el lavarte los dientes. Por ejemplo, algunas personas luchan con limitaciones físicas que les hacen creer que no pueden hacer ejercicio. Un entrenador personal diseña y supervisa programas de ejercicios que se adaptan a tu nivel de condición física de partida, y establece pequeñas metas y pequeños cambios progresivos en tus hábitos para ayudarte a conseguir el éxito. Los especialistas de Selected Trainers enfocan los entrenamientos personales para reducción o eliminación del dolor, readaptación – rehabilitación de lesiones, pérdida de peso y mejora de tu fuerza y tus capacidades.

Más que fitness

Tu entrenador personal será mucho más que un entrenador físico. También se ocupará de tu bienestar general. Selected Trainers ofrece el acompañamiento de un especialista que recorre junto a ti el camino hacia el equilibrio cuerpo-mente-emoción gracias a su equipo de expertos en entrenamiento personal, nutricionistas, fisioterapeutas, podólogos y médicos.

Potencia tu cuerpo y tu mente y redescubre tus emociones gracias a un entrenador personal online. Descubrirás los beneficios de escoger Selected Trainers y ¡cumplirás todos tus objetivos! El momento es ahora.