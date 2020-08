Ergonomía en tu silla mientras juegas

¿Sabías que la espalda es la principal zona de lesiones de nuestro cuerpo? Hacer movimientos bruscos, levantar peso de forma incorrecta o determinadas acciones podrían causarnos daños irreversibles a corto y a largo plazo, pero la mala elección de una silla puede ser todavía peor.

Pasamos mucho tiempo delante del ordenador o de la consola, y la espalda sufrirá por ello. Una buena silla es importante para la espalda, pero también para cuidar nuestra salud: permitirá estimular el torrente sanguíneo y reducirá hasta un 85 % las complicaciones de espalda.

Es importante que la silla sea ergonómica, como las que puedes encontrar en esta comparativa de top sillas youtubers. Y es que estos profesionales se pasan mucho tiempo delante del PC, por lo que saben que es lo que deben comprar.

¿Realmente hace falta gastarse 300 € en una silla? ¿La marca es tan importante? ¿Cómo debe ser el asiento? Estas son tan solo algunas de las preguntas que vamos a intentar contestar en nuestra guía de compra para ayudarte a encontrar una buena silla ergonómica.

¿En qué debemos basarnos para encontrar una silla ergonómica gamer?

Asiento

Necesitamos que el asiento sea cómodo y que se pueda regular en altura. Así podremos elegir la mejor posición en relación con nuestra mesa de trabajo.

Si la altura de la silla es muy baja, la posición afectará a nuestra zona lumbar.

Si es muy alta, afectará a los músculos y vértebras del trapecio y parte dorsal de la espalda.

Para evitar problemas de circulación y digestivo, es importante elegir una silla que permita modificar su colocación con base en el respaldo. Así no comprimirá el abdomen.

Respaldo

Otra parte fundamental de la silla. Las claves para determinar si el respaldo es bueno es si se ajusta a nuestra espalda y si nos da el apoyo que nos hace falta en el área lumbar.

Los expertos recomiendan que permita regular la inclinación y que haga lo mismo con su firmeza, fijación y movilidad.

Si vamos a estar más de 5 horas en la partida, podemos probar con las sillas sincronizadas, que son aquellas en el que el respaldo bascula al mismo tiempo que el asiento (deslizándose hacia adelante, o hacia atrás).

También se recomienda un respaldo regulable.

Apoyabrazos

Este elemento de la silla nos permite mejorar la sensación de confort, permitiéndonos colocar los brazos en un ángulo de 90º a la hora de escribir o de realizar diferentes actividades.

Deben ser resistentes y soportar nuestro peso, ya que deberían facilitar nuestra incorporación.

Si no tienes problemas de presupuesto, compra una silla gamer que permita regular la altura y posición de los apoyabrazos. Así los podrás adaptar a tu altura y necesidades.

Base

La base es el punto de unión de la silla con el suelo, y aquella parte que va a encargarse de soportar nuestro peso. Es recomendable elegir una silla que tenga 5 puntos de apoyo, con ruedas que nos permitan cambiar de postura con mayor facilidad o desplazarse ligeramente.

Hay algunos modelos de sillas que nos dan la opción de cambiar el tipo de rueda para adaptarse al lugar de colocación: por ejemplo, ruedas especiales para no rayar el parquet, para no causar ningún daño en la moqueta, en gres, etc.

Ya que estamos hablando de peso, asegúrate de que la silla se adapta a tu peso y que no queda muy justo, ya que así evitaremos más de un dolor de cabeza.

Tapizado

Aunque tengas que invertir un poco más, debes asegurarte de que el tapizado es de óptima calidad. Tiene que ser transpirable y diseñado para adaptarse a un uso continuo.

Marca

Es interesante apostar por marcas de calidad, pero no te guíes únicamente por esto. Hay muchas malas opiniones sobre ciertos modelos que marcas pioneras han lanzado al mercado, y que no han estado a la altura de las circunstancias.

Algunas sillas tan solo cuestan más caras por ser de marca, aunque su calidad deja mucho que desear. Lo cierto es que no hace falta gastarse 300 € en una silla: algunos modelos de 150-200 € son de alta calidad, y están pensados para durar mucho tiempo.

Reposapiés

Por lo general, estamos hablando de un elemento que se compra de forma adicional a la silla, aunque es muy importante para que no forcemos la postura. Lo interesante es que permita regular la inclinación y que se diseñe en materiales antideslizantes.

Así nos darán una buena sujeción de los pies al elemento y del mismo al suelo.

Opiniones

Ya hemos hecho referencia a las opiniones, pero son tan importantes que no podemos descuidarlas. La idea es hacer un balance de las opiniones negativas y positivas de cada silla antes de tomar una decisión.

Estos 8 criterios te ayudarán a elegir una silla ergonómica para tus largas partidas delante del PC o de la consola.