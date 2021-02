¿Es recomendable abrir una empresa en Andorra?

No son pocos los inversores que han puesto su ojo en Andorra ante su atractivo fiscal y su transparencia. Si bien hace unos años era muy complejo, abrir una empresa en Andorra hoy en día es mucho más sencillo gracias a la flexibilidad de sus reguladores. Por ello, muchos emprendedores digitales han trasladado su vivienda al país pirenaico con el objetivo de impulsar sus negocios. Uno de los principales requisitos para hacerlo es crear una cuenta bancaria en Andorra. A continuación te explicamos todos los pormenores.

La importancia de la baja fiscalidad en los nuevos modelos de negocio

La aparición de tecnologías como el 5G impulsarán nuevos negocios tecnológicos relacionados con Internet of the Things. Para que estas empresas prosperen, es necesario que nazcan en un entorno con bajas cargas impositivas que les permita florecer y desarrollarse. De no ser así, el país en cuestión corre el riesgo de lastrar el nacimiento de nuevas empresas, quedándose rezagado en la implantación de nuevas tecnologías.

Por lo tanto, si estás pensando crear una startup, te recomendamos buscar un entorno seguro. Uno de ellos es Andorra, un estado soberano de pleno derecho y democrático cuya transparencia y fiscalidad ha servido de atracción para numerosos emprendedores. Su cercanía a España y su gran nivel de vida ha provocado en los últimos años un éxodo de empresarios hacia el país pirenaico, donde han visto sus negocios prosperar más rápidamente.

¿Cómo crear una cuenta bancaria en Andorra?

Tener una cuenta bancaria en Andorra es un requisito necesario para emprender un negocio dentro de sus fronteras. Al no ser un estado de la Unión Europea, no está sometido a las mismas restricciones, por lo que puedes crearla sin ser residente y con intereses más bajos.

En términos generales, para abrir una cuenta en Andorra necesitarás:

Documento Nacional de Identidad (DNI). Para abrir una cuenta necesitarás el DNI de tu país de origen o tu pasaporte. Si abres tu cuenta a nombre de una empresa, necesitarás el NIF y los documentos de constitución de la entidad. También es necesario acreditar tu papel dentro de la empresa a través de los poderes notariales.

Acreditar el origen de los fondos a través de extractos bancarios y la última declaración de impuestos.

Documentos bancarios y fiscales del país de origen.

Aunque es posible gestionar los trámites para la creación de la cuenta a través de internet, es necesario firmar físicamente en el país pirenaico. Además, es obligatorio informar a las autoridades del país de origen acerca de esta operación.

Abrir una cuenta bancaria en Andorra es plenamente seguro, ya que sus bancos gozan de una solvencia más alta que la media de los países de la Unión Europea. Por ello, es muy recomendable crearla si deseas diversificar tus ahorros o abrir un negocio en el país.

En definitiva, Andorra es un mercado que ofrece numerosos beneficios a empresarios o emprendedores. Por ello, son ya muchos los ciudadanos españoles que han emigrado al estado pirenaico buscando la prosperidad de sus negocios. Sin duda, se trata de una gran opción si deseas cuidar tu salud financiera y la de tu empresa.