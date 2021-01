Cada boda es única, una ceremonia y una fiesta pensadas para que tanto los novios como sus invitados las disfruten por igual. Quizá por ello en los últimos años se ha popularizado la realización de pequeños eventos o actos de los que pueden participar los invitados, de ahí que los farolillos voladores para bodas sean ahora de uso habitual.

Aunque puede parecer que este acto solo tiene fines estéticos, en realidad está cargado de significado y es una original forma de desearle lo mejor en su nueva vida a los recién casados.

¿De dónde viene esta tradición?

La suelta de farolillos voladores es originaria de Tailandia y algunas regiones de China, donde se viene practicando desde hace miles de años como símbolo de liberación de los mejores deseos. En algunos casos incluso se escriben deseos en el farolillo antes de lanzarlo, porque la tradición popular señala que, si estos suben al cielo, se cumplirán.

En el folclore taiwanés los faroles hacen referencia a una nueva vida, mientras que la luz que ilumina el farol se interpreta como una forma de alumbrar el futuro. Un significado que, desde luego, está muy relacionado con contraer matrimonio. Además, en épocas todavía más remotas existía la costumbre de que las mujeres pasaran debajo de los faroles mientras estos ascendían hacia el cielo porque se creía que esto facilitaba la concepción.

Como ha pasado en otras ocasiones, la tradición oriental ha pasado al mundo occidental, aunque quizá no con tanto significado. Desde hace ya varios años es normal que las parejas hagan una suelta de farolillos voladores en su boda en compañía de sus invitados.

Se puede organizar una suelta de farolillos con seguridad

Aunque es un acto muy bonito, hay que tener en cuenta que en algunos casos existen limitaciones. Son los ayuntamientos los que deben decidir si en su término municipal se pueden soltar o no este tipo de luminarias, por lo que es conveniente que los novios se informen antes.

Si no existe ningún impedimento administrativo para llevar a cabo este bonito acto, es importante seguir unas normas de seguridad para que todo salga bien. Es aconsejable que el tejido del farol sea ignífugo y no prenda, y mucho mejor si no se necesita ningún líquido de combustión para prender la mecha.

El vuelo útil de estas luminarias está entre ocho y diez minutos, alcanzando una altura de entre 800 y 1000 metros, así que conviene lanzarlos en zonas despejadas donde no exista el riesgo de que puedan caer en una propiedad privada o en un bosque.

Los farolillos voladores que se comercializan hoy en día son mucho más seguros que los de hace unos años, pero también son mucho más ecológicos. Ya es posible encontrarlos en versión biodegradable, de forma que no acabarán convirtiéndose en un residuo en el entorno.

Las conocidas como linternas de los deseos permiten a los novios y a sus invitados vivir un momento mágico al atardecer o durante la noche. Un instante que quedará grabado para siempre en la mente de los asistentes.