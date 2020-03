El flamenco una forma de vida en Granada

El flamenco no solamente es una forma de expresión en Granada, sino que allí se vive. Lo cierto es que no son muchas las ciudades en las que los artistas pueden vivir del flamenco. Un artista de Granada se busca mucho la vida para dar a conocer este particular arte, y lo hace gracias a tablaos como Le Chien Andalou.

Estamos hablando de un tablao diferente, de un lugar que está situado en un paraje único (justamente a los pies de la Alhambra, en lo que en su momento fue un aljibe árabe). Han preparado el espacio para aquellos artistas locales que quieren expresar su arte, dar un espectáculo a cualquiera que lo quiera conocer.

Precisamente esta es una de las ventajas de disfrutar de la experiencia del flamenco en Granada en Le Chien Andalou, y es que todos los artistas que nos encontraremos son locales, de esta manera, se ayuda a aquellos artistas flamencos que quieren vivir en Granada. Lo que se intenta hacer con este tipo de iniciativa es lograr que sobreviva una tradición de muchos años a sus espaldas, y mostrar las innovaciones de este arte tan duro, y que tan satisfactorio resulta para el intérprete y para el que escucha.

Si quieres saber más sobre este lugar, sigue leyendo:

Todo lo que debes saber sobre Le Chien Andalou

Le Chien Andalou lleva abierto desde el año 2009. Desde ese momento han estado ofreciendo conciertos de este arte, con la premisa de que serán diferentes a lo que hemos podido ver hasta ahora. Se caracterizan por ser mágicos, por dar al espectador una experiencia completamente diferente debido a que se encuentra en un espacio íntimo e histórico.

Para que tengamos mayor versatilidad a la hora de disfrutar del espectáculo, nos ofrecen 3 shows al día. Estos espectáculos nos permiten identificar las tres piezas fundamentales del flamenco: cante, guitarra y baile. Aunque todavía no hayamos disfrutado de este arte en detalle, desde este espacio tan íntimo podremos captar la magia que el autor nos quiere trasmitir; lo que se conoce popularmente como el duende flamenco.

Por supuesto, no podríamos disfrutar de tan glorioso espectáculo sin tener a mano nuestra bebida favorita. Para ello, podemos pedir lo que queramos en el Bar Flamenco. Entre sus especialidades, tenemos los Vinos de Granada, cervezas artesanales, sangrías, así como algunos refrescos sin alcohol.

Además, estos vinos pueden ir acompañados por selectos menús que se han preparado por cocineros profesionales. Así, además de llevarte toda una experiencia flamenca podrás combinarla a la perfección con una experiencia gastronómica.

Por ello, si quieres hacer una visita a Granada, te recomendamos que te pases por Le Chien Andalou en el momento en el que hayas completado tu recorrido diario. Te aseguramos que vas a entender el arte flamenco como nunca antes.