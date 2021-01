Fontaneros 24 horas: campaña de desatascos en su hogar

Tanto si estás viviendo en una casa de alquiler como si posees tu propia casa, hay multitud de servicios que vas a necesitar para el mantenimiento de esta. Llevar un buen mantenimiento de las instalaciones eléctricas, tuberías, salidas de agua, etc. es fundamental para evitar posibles daños que requieran de una reforma. Sin embargo, por diversos motivos o circunstancias, en algún momento necesitarás el servicio de fontaneros 24 horas, ya sea por una avería, por las inclemencias meteorológicas que ocasionen daños en las tuberías, etc. Para ello, te aconsejamos que acudas a expertos fontaneros que puedas solucionarte tanto el mantenimiento del día a día como urgencias puntuales que puedas necesitar.

¿Qué servicios puedo contratar a un fontanero de urgencias?

Esta duda nos ha surgido a todos en alguna ocasión. Cuando tenemos una avería, si no contamos con buenos profesionales, podemos llegar a pensar que tenemos que esperar hasta el siguiente día laboral para poder solucionar el problema, y en ocasiones, esa espera puede provocar más daños aún.

Para que puedas saber en todo momento qué servicios te ofrecen los fontaneros urgentes, te detallamos una lista con los principales, aunque siempre podrás preguntar a tus fontaneros 24 horas más cercanos por sus servicios en particular.

Servicios generales

Servicio de detección y reparación de fugas de agua y gas.

Servicio de detección y eliminación de goteras o filtraciones.

Servicio para desatascar tuberías.

Servicio de desatasco de lavavajillas, lavadoras.

Servicio de reparaciones de desagües o bajantes que se hayan roto.

Cualquier servicio básico de fontanería.

Otros servicios de urgencias

Reparación o revisión del sistema de agua caliente.

Reparación de las calderas, termos de agua o radiadores.

Servicio de detección y reparación de averías o siniestros.

Sustitución de elementos o mecanismos que puedas haberse deteriorado.

Servicios específicos y menos urgentes

Instalación y puesta en marcha de Ósmosis y descalcificadores.

Reforma de cambio de bañera por un plato de ducha.

Cambio de bajante que pueda estar estropeada por una nueva.

Instalación de todo tipo de grifos.

Instalación y puesta en marcha de bañeras de hidromasajes.

¿Cuánto puede costar contratar un servicio de fontanero urgente o que esté disponible las 24 horas?

Cuando recurrimos a un servicio 24 horas o un servicio urgente, es comprensible que el precio de este tipo de servicio pueda ser ligeramente superior que cuando se contrata con una cita previa o para un servicio poco urgente. Es por ello por lo que cuando nos vemos ante la situación de tener una avería urgente que no podemos posponer para su arreglo, que nos venga a la cabeza una factura grande por ese arreglo. Sin embargo, existen multitud de fontaneros baratos con los que podrás obtener un servicio rápido, económico y aun así contar con grandes profesionales. Según el tipo de avería o la zona donde te encuentres, puedes reparar tus averías urgentes a partir de 45 € en la provincia de Alicante o Elda.

Si tienes una avería en tu instalación de agua, un atasco, radiadores, etc. y necesitas un profesional que lo arregle de manera urgente, no dudes en contactar con tus fontaneros 24 horas. Con ellos obtendrás un servicio rápido, profesional y económico para que no tengas de preocuparte de nada.