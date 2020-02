Estos son algunas recomendaciones para gastar menos combustible en tu vehículo

El gasto en el combustible es una de las principales dificultades de cualquier conductor en la ciudad, por lo que siempre es importante conocer distintas recomendaciones para reducir estos egresos y economizar mucho más los viajes. Hoy en día, incluso con la ayuda de sitios como Icompario, es necesario estar atento y responsable para poder ahorrar. Son, en realidad, tips bastante sencillos y que requieren seguir únicamente algunos detalles de cómo gastar menos combustible.

Es importante para evitar el consumo excesivo de combustible mantener velocidades constantes. Recuerda que las aceleraciones bruscas y los cambios en el ritmo de la velocidad hacen que gastes más combustible.

Se recomienda también llevar el motor a bajas revoluciones, pues no es necesario elevar las vueltas durante el sendero que se lleve, salvo que sea para realizar un sobrepaso. Fuera de ellos, el consejo es llevarlo relajado. Los cambios deberían realizarse entre 2000 y 3000 rpm.

La presión en las llantas también es fundamental para reducir el gasto de combustible que hace tu vehículo, pues si están desinfladas hacen que consuma mucho más.

También hay algo que no debe pasar desapercibido como el uso consciente del aire acondicionado, el cual debe ser evitado, en la medida de lo posible, en la ciudad, donde es preferible el uso de las ventanillas bajas. En cambio, en ruta no debe prescindirse, pues empeora la aerodinámica y el motor debe hacer más esfuerzo. Lo que te ahorras por no prender el aire lo gastas por tener la ventanilla baja. Cada kilo de menos que lleves significa mucho en lo que vayas a gastar en la estación de servicio.

Otro punto que siempre es dejando en cuenta es no poner demasiado peso en el portaequipaje, pues también afecta la aerodinámica y el motor se ve obligado a hacer más esfuerzo, lo que, por ende, eleva notablemente el consumo de combustible.

Si estás en medio del tráfico por más de un minuto ante el atolladero, lo mejor es apagar el motor. Aunque no lo creas, ahorra mucho más combustible de lo que piensas.

El alineamiento y balanceamiento del auto son procedimientos que, de realizarse a tiempo, permiten un correcto funcionamiento del automóvil y evitan también el exceso en el consumo.

Si vas a ir a un lugar lejano y que no conoces mucho, es mejor que planifiques el viaje, así evitas dar vueltas de más. Incluso si te vas de viaje a una zona que puede quedar en el medio de la nada, siempre queda bien el viejo mapa de papel.

Y algo que no se te puede pasar nunca es llevar tu vehículo constantemente al mantenimiento, pues a falta de esto o quizá alguna pieza mecánica, el consumo de combustible se puede elevar a grandes niveles, afectando tu economía.

Otro elemento fundamental en la reducción del consumo de combustible es disminuir la huella de carbono que puede dejar cualquier vehículo.

“Una serie de terribles desastres vinculados al clima en 2019 provocaron que mucha gente alrededor del mundo incluyera en su lista de resoluciones para el 2020 un nuevo propósito. Muchos han prometido reducir sus huellas de carbono realizando menos vuelos en avión o evitando completamente el transporte aéreo”, señala la BBC en su edición en español.

“En agosto, la activista sueca Greta Thunberg dio un ejemplo al mundo al cruzar el Atlántico en un yate de cero emisiones”, agrega el medio.