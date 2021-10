Hablamos con Paloma de Soto. La creadora de la firma de moda An&Be que arrasa en internet

Bueno, lo primero preguntarte qué tal estás y cómo está la firma en este momento.

¿Qué tal? Bueno, yo personalmente muy bien, gracias. Y en cuanto a An&Be, la verdad que actualmente estamos viviendo un momento histórico en el comercio en el que hay una gran incertidumbre de cara al futuro. Por nuestra parte, estamos más que contentos ya que seguimos nuestro crecimiento durante todo este 2021 y vamos por encima de lo que teníamos estimado. Estamos muy agradecidos de poder contar con más clientas cada día y somos muy optimistas de cara al futuro.

Genial, la verdad que crecer en estos días es todo un logro. Antes de que nos cuentes cómo lo hacéis para crecer cada año más, queríamos preguntarte por cómo surge An&Be, de dónde viene.

An&Be son las iniciales de mi familia, de mis hermanos y mis padres. Quise poner este nombre porque creo que representa todo lo que somos. Cercanía y transparencia.

La verdad que todo surgió sin planificarlo, fue poco a poco y eso nos permitió poder ir adaptándonos a los cambios. Los comienzos fueron muy duros, desde luego, es un poco frustrante ver que te esfuerzas en preparar una prenda, con todo el trabajo que lleva, y cuando lo subes a internet lo ve muy poca gente. Ahora lo recuerdo y me parece que hay mucha gente que pasa por lo mismo y que no se valora, creo que debemos valorar a la gente que está emprendiendo desde el principio, a mí me parecen héroes.

Nos dices que había veces que no veía nadie los diseños. Para que nos lean los que estén emprendiendo ahora mismo, los que llamas héroes, ¿nos podrías decir cuáles crees que han sido las claves por las que has conseguido tener tu firma?

Constancia. En mi opinión es la clave cuando comienzas. Conozco muchos casos de personas que se frustran al principio porque lo quieren tener todo ya y, como no lo consiguen, lo van dejando hasta que se disipa. Creo que es un error, que cuando tienes una idea clara debes darte más oportunidades, no tener prisa por crecer y ser constante. En mi caso, cuando comenzaba y tenía 800 seguidores en Instagram, de los cuales la mitad eran conocidos, subía un vestido y muchas veces no se vendía como esperaba. En ese momento es cuando deben ser constantes, seguir con su idea y no dejarse influenciar por el exterior. Vivimos en un mundo en el que hay mucha desinformación y en el que, en muchos casos, nos influencian negativamente. Muchas marcas que se crean en España cierra el primer año, es un dato muy llamativo que nos indica que es muy difícil conseguir algo. Hablo de marcas de ropa porque es lo que me sé, pero imagino que con el resto de sectores será parecido. En mi opinión, animo a todo el mundo a que sea constante y a que no quiera obtener beneficios al momento, que los comienzos sean una etapa de aprendizaje y de experimentación de los que podamos sacar conclusiones tanto si conseguimos lograr el objetivo como si no. En mi caso, aprendí muchas de las prácticas que seguimos utilizando a día de hoy en cuanto a producción y tejidos. Nos equivocamos muchas veces y eso nos dio la experiencia para evitar equivocarnos en lo mismo de nuevo.

Muchas gracias, esperemos que lo lean los que emprendan y les ayude. En cuanto a vuestro crecimiento ¿Nos podrías decir cuáles crees que son vuestras claves para poder seguir creciendo aun en momentos como el que vivimos?

No creo que haya unas claves mágicas ni mucho menos. Creo que hemos sabido cuidar a nuestras clientas y generar en ellas un sentimiento de fidelidad, de tal manera que hemos conseguido que más del 85% retorne a nuestra tienda y repita. Nuestra clave siempre ha sido cuidar la calidad, que es de lo que más orgullosa me siento. Hemos sido capaces de cuidar la calidad tanto de los tejidos y la confección como del trato al cliente. Intentamos crear una experiencia en cada compra que se traduzca en una experiencia cuando se usen nuestras prendas, que se sientan especiales en todo momento.

Paloma posa para la entrevista con botas, jersey y blusa An&Be.

Ciertamente, siempre haces mucho hincapié en la calidad. Los que te seguimos en tus RRSS sabemos que estáis muy pendientes de la calidad como bien dices. ¿Podrías decirnos en qué basas tus expectativas en cuanto a la calidad y cómo lo enfocas para generar que la clienta regrese y vuelva a comprar?

Bueno, nuestras expectativas siempre han sido muy claras, como bien dices, en las RRSS siempre que puedo intento grabar en los talleres, en la selección de tejidos, el estudio de patronaje… Es algo que creo que da confianza y que nuestras seguidoras valoran, pero volviendo a tu pregunta, mis expectativas de calidad son claras, crear prendas con las que yo me sentiría a gusto y de las que pueda estar orgullosa. Eso es difícil y más cuando estás en un mercado tan volátil y cambiante, pero es lo que le hace divertido. Creo que si no sería muy monótono, a nosotros nos gusta estar siempre alerta, la oficina algunos días es un caos total. –Se ríe-

Cambiando de tema, por no quedarnos sin espacio, te queríamos preguntar por cómo ves An&Be en unos años y qué proyectos tenéis en mente a corto-medio plazo, si es que tenéis alguno.

Sí, sí, ciertamente tenemos proyectos siempre. Algunos son ambiciosos y después otros, que son en los que más nos centramos, son los que creemos que podemos alcanzar. No nos gusta descentrarnos de nuestro objetivo principal, para ello, en la oficina siempre hay una pizarra con los proyectos en marcha y cada semana repasamos los avances. Uno de nuestros proyectos es conseguir ser una firma de moda sostenible al, por lo menos, 80%. Eso pasa por cambiar todos los procesos tanto de fabricación de las telas, hilaturas, estampados, tintes, packaging. Actualmente estamos modificando todo y vamos utilizando, cada vez más, tejidos ecológicos que sean respetuosos con el medio ambiente. Creo firmemente que es un cambio que la sociedad exige de manera natural y que es un cambio que moralmente debemos dar. Para esta temporada comenzamos a utilizar tejidos nuevos y ecológicos que llevamos probando muchos meses y que son fantásticos. Desde algodón 100% Eco hasta viscosas o poliéster reciclado. También cambiamos el packaging y nuestros sobres son fabricados con plástico reciclado y 100% reciclable. Es algo que nos tomamos muy en serio y que conlleva mucho esfuerzo, aunque estamos seguros de que lo conseguiremos en un plazo muy corto.

Bueno, ya vemos por tus RRSS que eres una amante de los animales y que publicas mucho sobre ese tema.

Sí – ríe-. La verdad que todo el equipo somos amantes de los animales e intentamos transmitir eso. Tanto en nuestra tienda física como en la oficina o los talleres todos los animales de compañía son bienvenidos. Yo voy con mi perro casi siempre a la oficina ya que nos ayuda a conciliar un poco la vida laboral con la profesional. Tenemos compañeras con animales de compañía que vienen con ellos y es gratificante ver como ya no tienen la preocupación de qué estará haciendo su perro mientras ellas trabajan, ahora lo saben, ¡las está ayudando! – comenta entre risas-.

Paloma Soto con su perro Dollar vistiendo abrigo, bufanda y botas de la nueva colección.

Bueno, y para concluir ¿nos podrías decir alguna novedad sobre la nueva colección? Estamos intrigadas.

Pues no puedo deciros mucho, la colección de invierno está encantando. En cuanto a los tejidos, estamos trabajando con lanas que son excepcionales y que van a marcar la diferencia. Como siempre, sacaremos cada semana novedades. Ya hay disponibles varios modelos de jersey con diferentes lanas y diseños, algo que me encanta, también abrigos y chaquetas que, como cada año, tienen muchos detalles especiales y diferentes cortes. Ah, y también sacaremos calzado. Esta temporada va a estar muy completa y el calzado, que es la parte que más trabajo emplea, creo que va a llamar mucho la atención porque hay un par de modelos que hemos creado que se salen un poco de lo convencional… Ya lo veréis.

Pues muchas gracias por todo, Paloma. Ha sido un placer poder charlar contigo este rato. No sé si quieres decir algo más o podemos concluir aquí.

Simplemente agradeceros la oportunidad y quería agradecer a todo el equipo que forma An&Be el esfuerzo que está haciendo en estos meses. Han sido meses muy inestables y estoy orgullosísima de todo el equipo, que aunque sea a mí a quien se ve en la pantalla, sobra decir que es gracias a un equipo fantástico que se deja la piel y que esperamos siga creciendo. Muchas gracias y estamos en C/Hermosilla, 20 o en www.an-be.com cuando queráis visitarnos. Gracias.