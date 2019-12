Así fue Halloween en 2019: los mejores disfraces de los famosos

Halloween ya se ha convertido en una de las fiestas del año que más esperamos y no es para menos. Grandes y pequeños tomamos inspiración de la cultura popular para destacar con nuestro disfraz en esta noche especial. Cada vez son más profesionales los disfraces que podemos encontrar, como, por ejemplo, los que podemos ver aquí. Descubre los mejores disfraces de los famosos del pasado Halloween para inspirarte en próximas ocasiones.

Heidi Klum

Como cada año, Heidi Klum destaca por contar con uno de los mejores disfraces de Halloween. Con un atuendo y maquillaje elaborados, la reina de los disfraces lo ha vuelto a hacer: nos sirve de inspiración un año más por si no tenemos demasiada idea para la próxima fiesta. De alienígena es el personaje en el que se ha convertido para dejar boquiabiertos tanto al resto de famosos como a aquellos que en nuestra casa buscamos por Internet algo en lo que inspirarnos.

Khloé Kardashian

En el mundo de las Kardashian, todo es maquillaje, color y fiesta. Algo por lo que llevan destacando en los últimos años es por combinar su disfraz con el de las más pequeñas de la casa. Es el caso de Khloé Kardashian, que se vistió de una Cruella Devil a conjunto con su pequeña, que iba de dálmata junto con un peluche de este bonito animal.

Lady Gaga

La reina indiscutible de las performances también se ha unido este año con uno de los disfraces que más destacaron la noche de Halloween. Un tierno unicornio ha sido el animal mitológico elegido por la cantante para dar rienda suelta a la imaginación. Ojos grandes, maquillaje inspirado en el mundo del manga y un outfit han sido los elementos principales en los que ha basado su disfraz. Y, sí, ha conseguido destacar entre los demás famosos.

Hailey Bieber

De plena actualidad, la mujer de Justin Bieber ha destacado con un disfraz de lo más común pero que ha sabido llevar muy bien a su terreno. Convirtiéndose en una animadora y acompañando su outfit con una coleta adornada con un lazo azul al más puro estilo Ariadna Grande, la modelo ha sabido conjugar elementos muy simples que destacan por sus colores: blanco, rojo y azul. No sabemos si habrá conseguido su cometido, lo que sí es cierto es que, al menos, nos anima a la gente de a pie a convertir un outfit de lo más normal en un disfraz de Halloween que sobresale.

Sofia Richie

La nostalgia ha sido la gran protagonista del disfraz del pasado Halloween de Sofia Richie. Junto a Scott Disck, ex miembro del clan Kardashian, ambos posaron vestidos de la pareja de plástico más famosa de los siglos XX y XXI. Hablamos, cómo no, de Barbie y Ken, pero no dos muñecos cualquiera, sino los originales que salieron allá por los años 60. Un vestido inspirado en el mítico bañador de rayas negras y blancas de ella y un outfit playero en tonos rojos aderezado con una toalla de playa han sido los elegidos para destacar en la que se ha convertido en la noche de disfraces por excelencia.