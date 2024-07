Homenaje al Dr. Menassa, una figura emblemática del psicoanálisis y la poesía en España y propuesto al premio Nobel de Literatura

El pasado 25 de marzo fallecía Miguel Óscar Menassa, una figura emblemática en el ámbito del psicoanálisis y la poesía. Está considerado una de las figuras más importantes en la práctica del psicoanálisis en España.

Médico, psicoanalista, poeta, escritor y productor de cine, fue el fundador de la primera Escuela de Psicoanálisis y Poesía en Madrid: Grupo Cero. Su obra fue candidata al Premio Nobel dos veces: en 2010 (presentado por la IWA: International Writers Asociation) y en 2023.

Homenaje en el Círculo de Bellas Artes

En estos momentos de duelo y a modo de despedida y también de reconocimiento, se han organizado varios homenajes para celebrar su vida, sus enseñanzas y su obra.

Para agradecer las muestras de cariño y apoyo recibidas, la familia de Menassa junto con la Asociación Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, celebrarán un homenaje el próximo 20 de julio a las 19:00 horas en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (Sala Valle Inclán, 5ª planta). En este emotivo acto, se hará un recorrido por la trayectoria profesional de Menassa como psicoanalista, pero también se reconocerá al poeta, al pintor y al cineasta. El evento será de acceso libre hasta completar aforo.

Su ausencia será sentida profundamente por sus discípulos del Grupo Cero y por todas las personas con las que compartió sus enseñanzas a lo largo de más de seis décadas de dedicación incansable.

España necesitaba el psicoanálisis

Nacido en Buenos Aires en 1940, se trasladó a España en 1976 justo antes del golpe militar en Argentina: se enteró que estaba en las listas negras de los militares.

Le ofrecieron varios destinos como Estados Unidos e Israel, pero eligió España por dos motivos: “porque España necesitaba psicoanálisis y porque, de las ofertas que me hicieron, la que más me gustó era España que me la tenía que arreglar solo, pero se hablaba el mismo idioma. Era urgente que España tuviera psicoanalistas, tuviera psicoanálisis, porque era representante de trescientos cincuenta millones de hispanoparlantes, que ya habían olido el psicoanálisis y España ni lo había olido”, relata en su biografía.

Fundador de la primera Escuela de Psicoanálisis en Madrid

¿Qué era lo que veía el Dr. Menassa que necesitaba España en esta época postfranquista? Su hija, Alejandra Menassa, médico internista y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y directora de su Departamento de Clínica lo explica a ECD:

“Es una historia muy bonita. La primera traducción desde el alemán, el idioma de Freud, al castellano de “La interpretación de los sueños” su libro más relevante, se realizó en Granada. El libro se publicó en 1900 y en 1902 ya estaba traducido al español. Más tarde, Ortega y Gasset pidió al más importante traductor al castellano de la obra de Freud, Luis López Ballesteros, que tradujera toda la obra. En aquella época había un psiquiatra español muy interesado en todo el estudio de Freud: Ángel Garma, que tuvo que exiliarse desde España a Buenos Aires y allí fundó la Asociación psicoanalítica Argentina. En España el psicoanálisis estaba considerado un pensamiento subversivo. Pero con la democracia, era revolucionario leer a Freud. El Dr. Menassa devolvió a España el legado de Ángel Garma, el primer psicoanalista español, cuando volvió a traer el psicoanálisis a España, fundando en 1981 la primera Escuela de Psicoanálisis en Madrid: Grupo Cero”.

“Mi padre incluyó el psicoanálisis en la Medicina”

Alejandra incide en que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la psicología o la psiquiatría, “es otro enfoque completamente diferente del funcionamiento psíquico, tiene en cuenta los procesos inconscientes, y eso, en una España postfranquista, hacía mucha falta”.

Menassa incluyó el psicoanálisis en la Medicina. Él era médico y en su Escuela se formaron como psicoanalistas decenas de médicos, incluida su hija. “La inclusión de la escucha analítica para el médico hace una medicina más humana y completa. Publicó libros de Medicina Psicosomática, dictó seminarios de Medicina Psicosomática…, un legado muy extenso”, dice su hija.

Pero más importante para la doctora Menassa es señalar que no hace falta estar enfermo para psicoanalizarse. “Muchos actores, abogados, médicos se psicoanalizan para mejorar en sus trabajos respectivos, mejorar sus relaciones personales… conocerse mejor, tener un lugar de libertad de palabra, donde hablar no te exige después hacer (se puede fantasear lo que uno quiera), donde no se juzga tu discurso, es un lugar de libertad de palabra”.

Un legado de gran valor científico, artístico y cultural

El padre del Dr. Menassa, Raif, deseaba que fuera médico, mientras que su madre apostaba por su faceta de poeta. Esta dualidad de expectativas moldeó a Menassa, quien se destacó tanto en la medicina como en la poesía.

En 1961, a los 21 años, publicó su primer libro de poesía, “Pequeña historia”, marcando el inicio de una carrera literaria y académica excepcional.

A lo largo de su vida, Menassa exploró y difundió las obras de Freud y Marx, combinándolas con su pasión por la poesía. Fundó y dirigió múltiples revistas, como “El indio del Jarama”, “Indio gris”, “Las 2001 Noches” y “Extensión Universitaria”. Su dedicación a la difusión del conocimiento llevó a estas revistas a alcanzar tiradas impresionantes, financiadas por el trabajo colectivo de los psicoanalistas del Grupo Cero, una organización que él mismo fundó en 1971.

Lo llamaban el magnate de la poesía. Decían que era la persona que más dinero había invertido en poesía, por todo el trabajo de difusión que realizó sobre la poesía.

Movimiento pictórico del realismo psíquico

“En todo lo que hacía estaba el psicoanálisis incluido – manifiesta su hija Alejandra-. Como cineasta, sus películas son una verdadera lección de psicoanálisis y también un ejemplo de vida posible para todos. Como pintor, fue muy prolífico. Han quedado centenares de obras suyas. Crea el movimiento pictórico del realismo psíquico, sus cuadros son explosiones de color, en los que se pueden adivinar cientos de personajes, según la mirada del observador”.

Miguel Óscar Menassa fue el fundador del Campo Poesía y Psicoanálisis. “La obra de Freud está llena de referencias a poetas y mi padre decía que la ciencia concretaba lo que la poesía había ya vislumbrado. Menassa funda este nuevo campo. Él decía que la escucha del psicoanalista debía ser poética (sin prejuicios, con todo el imaginario universal, donde cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra, sin juzgar, sin escandalizarse de las posibles combinaciones que pueda hacer el paciente), pero la interpretación debe ser psicoanalítica: ceñida a las leyes del funcionamiento psíquico que nos devela el psicoanálisis”, explica la doctora Menassa.

“Menassa les dijo a las mujeres: escribe”

Para la doctora Menassa, su padre también le dio un lugar preponderante a la mujer en su poesía. En su escuela, la mayoría de los cargos importantes han estado ejercidos por mujeres. Se rodeó de discípulas mujeres.

“Nosotros decimos que Freud le dijo a la mujer: habla. Antes de Freud a las histéricas se les hacía todo tipo de maldades para supuestamente tratarlas. Él les dijo: hablad, os escucho. Fue muy importante ese paso. Y Menassa le dijo a la mujer: escribe. Se rodeó de mujeres escritoras”.

La visión del Grupo Cero

El Grupo Cero, fundado en Buenos Aires y trasladado posteriormente a Madrid, fue una creación de Menassa junto a otros cinco médicos psicoanalistas. Su misión era llevar el psicoanálisis y la cultura a lugares desatendidos por los estados. A través del Grupo Cero, Menassa articuló una innovadora integración de poesía y psicoanálisis, siguiendo el camino trazado por Freud y ampliado por Lacan y el mismo Menassa.

La doctora Menassa explica la visión del Grupo Cero: “Es un movimiento científico-cultural, que se ha dedicado a la enseñanza del psicoanálisis y a la difusión de la cultura desde su fundación. Es poesía y psicoanálisis. En ese camino, ha hecho cine (cortometrajes y largometrajes), por sus aulas han pasado miles de psicólogos y médicos españoles para formarse como psicoanalistas. De sus talleres de poesía han salido cientos de poetas, algunos de ellos laureados internacionalmente, su editorial ha publicado cientos de títulos de poesía, psicoanálisis, novela y también varias revistas de difusión gratuita. Tiene un canal de televisión de youtube, donde todo el que quiera puede tener acceso gratuito a conferencias de psicoanálisis, recitales de poesía… Toda la obra de Menassa está gratuitamente disponible en Internet. Fue un creador generoso”.

Miguel Oscar Menassa, en su faceta de pintor

Combinación de la poesía y el psicoanálisis

“Miguel Óscar Menassa no solo fue un poeta y psicoanalista, sino también un maestro y mentor que supo inspirar y acompañar a sus discípulos en su crecimiento personal y profesional. Su legado continúa vivo en el trabajo y el espíritu del Grupo Cero, una comunidad que sigue defendiendo y promoviendo la combinación de poesía y psicoanálisis, un testimonio de la visión y el compromiso de Menassa con la humanidad”, afirma su hija Alejandra Menassa.

Para la doctora Menassa, su padre era sobre todo “un ser humano excepcional. Ayudó económicamente a muchos poetas y a sus esposas cuando ellos fallecieron, siempre tenía la escucha dispuesta y alguna frase que nunca dejaba indiferente para otro ser humano. Generoso con el conocimiento y la divulgación de la poesía”.