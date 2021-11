Hormigón impreso: ventajas e inconvenientes

Con el hormigón impreso es posible crear suelos de alta calidad y de fuerte impacto estético, además de aptos para cualquier entorno y ubicación: accesos de viviendas, aceras, parques de atracciones, zonas peatonales, plazas, bordes de piscinas, aparcamientos, carreteras…

Suelo de hormigón impreso: qué es, cómo se fabrica y cuánto cuesta

El suelo impreso se crea imprimiendo el hormigón fresco, reproduciendo piedras, rocas, tablones de madera, pórfido y muchas otras formas de manera fiel. Y, además de los muchos tipos de moldes que existen, es posible elegir entre una amplia gama de combinaciones de colores, por lo que, la imaginación es lo único que se necesita para que cada uno pueda tener su propio suelo personalizado.

El coste de fabricación del hormigón impreso precio m2 puede ir de los 20 a los 50 euros. Este es un precio que varia en función del tipo de tratamiento elegido, y también en función del coste del hormigón en sí mismo, que varía según la zona, pero que lleva todo incluido, el coste del material, la instalación y el acabado.

Las ventajas de los suelos de hormigón impreso

Las ventajas de este material son innumerables, así que analicémoslas brevemente, sin olvidar, que el hormigón impreso, como cualquier otro material, también tiene algunas contraindicaciones, pero basta conocerlas, para decidir conscientemente y en base a sus necesidades y los espacios a construir si es el tipo de material adecuado.

A diferencia de otros materiales disponibles en el mercado para suelos de exterior, el hormigón impreso, siempre que esté bien hecho, tiene unos costes de construcción muy bajos, tiempos de instalación muy cortos y mínimos costes de mantenimiento, además de ser un material muy resistente con una duración prácticamente eterna.

Es un material al que no le afectan la exposición al mal tiempo, ni a los rayos del sol, ni al moho, ni los agentes herbáceos y químicos.

Práctico y duradero, tanto el hormigón impreso como el hormigón pulido, son capaces de ofrecer una gran variedad de texturas y acabados, para obtener todo tipo de excelentes resultados con gran impacto visual, especialmente cuando se reproducen las características otros materiales, como ladrillos, piedra, madera, etc.

En comparación con otros materiales de suelo exterior, el hormigón impreso, no solo es más barato, sino también mas sencillo y rápido; de hecho, se adapta fácilmente a la superficie de colocación existente, por lo que no es necesario nivelarlo. Asimismo, no requiere de sustratos ni preparaciones de ningún tipo.

Por último, otra de las ventajas de este tipo de material, es su extrema versatilidad: ofrece la posibilidad de darle el aspecto que se desee, en cualquier color, modelo, estilo, de forma que garantiza una personalización inigualable.

Inconvenientes de los suelos de hormigón impreso

En realidad, es difícil encontrar inconvenientes de peso en el hormigón impreso. Aunque, es cierto que un material delicado, no por su composición, sino en cuanto a la instalación del mismo, ya que, si esta no se ejecuta de manera correcto o se realiza de sin la adecuada atención y precisión, es posible que, con el tiempo, las superficies puedan empezar a agrietarse, desmoronarse y presentar imperfecciones.

Por tanto, es muy desaconsejable la realización de este trabajo por uno mismo y, aunque tenga cierta habilidad manual y conocimientos de construcción, el consejo es contactar siempre con empresas especializadas en la colocación de hormigón impreso en Madrid u hormigón impreso en Guadalajara, o cualquier empresa profesional de la ciudad donde se encuentre.

Esto es sumamente importante porque este tipo de suelo es muy difícil de reparar, conllevando un coste muy alto y, además, en caso de necesitar una reparación a posteriori, siempre quedarán señales visibles.

Por otro lado, el único caso en el que este material puede no ser recomendado, es si va a ser expuesto a contundentes heladas y temperaturas bajo cero. Además, el hormigón impreso también es intolerante a las sales, por lo que no se recomienda su uso en exteriores en lugares de montaña, con un clima particularmente gélido, o en el mar.

Sin embargo, es posible aplicar selladores especiales a la superficie, que la hacen prácticamente invencible ante agentes externos.

La técnica para hacer suelos impresos.

La técnica consiste en "esculpir" el material con el uso de moldes que presionan el hormigón fresco para reproducir el diseño y textura de un suelo en piedra o ladrillo (impronta).

Antes de ser impreso, el suelo se "espolvorea" convenientemente con detalles, que tienen la función de colorear el suelo en el color que se desee, y de multiplicar su resistencia a la abrasión en comparación con el hormigón normal, dándole al suelo un aspecto estético notable.

Es posible personalizar el pavimento con diversas decoraciones como los ácidos colorantes, el relleno de las juntas, las ondulaciones laterales y un sinfín de motivos y detalles, por lo que es el material ideal para dar rienda suelta a la imaginación.