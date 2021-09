Ideas para hacer una pedida de mano

Uno de los momentos más especiales a lo largo de la vida es una pedida de mano. Es un momento especial en el que pedimos a nuestra pareja que pase el resto de la vida juntos y eso, tiene que hacerse de una manera especial, que no se olvide.

Este momento genera muchas dudas, ¿dirá que sí?, ¿cómo hacerlo para resultar original y que sea un momento que no se olvide? Realmente, solo necesitamos el anillo de compromiso y lo especial del momento hará el resto.

Podemos decir que a veces, no es necesario hacer nada “súper espectacular”, sino ser sincero y honesto con nuestros deseos y sentimientos.

Pero es cierto que una pedida de mano merece algo más que simplemente arrodillarse y pedir matrimonio, podemos hacer más cosas para aumentar la sensación de que lo que estamos haciendo es algo especial.

Y eso es lo que vamos a buscar en este artículo, además, ¿Quién sabe? Quizás con alguna de estas ideas tengas más posibilidades de un “si quiero” a tu pedida de mano.

Qué tener en cuenta antes de una pedida de mano

Lo primero que debemos tener en cuenta es, lógicamente, si es esa la persona con la que verdaderamente queremos pasar nuestra vida.

Un buen consejo es no dejarse llevar por la emoción del momento, debes estar absolutamente seguro de que quieres estar con esa persona.

Ten en cuenta, que estás escogiendo a un “compañero de viaje”, alguien en quien apoyarte y a quien apoyar cuando las cosas no sean tan fáciles.

Una vez hayas pensado en ello, a la hora de organizar una pedida de mano, es bueno que pienses en aquello que le gusta, en aquellos lugares donde le gusta pasar tiempo, eso te dará bastantes ideas para la pedida de mano definitiva.

Recordando las primeras citas

Una buena idea es acudir al lugar de la primera cita o a algún lugar perteneciente a ese principio. Una buena idea al respecto es recrearlo con objetos como un ticket de alguna cena especial de esa época, como puede ser la primera cena o un pequeño regalo que te hizo.

Puedes esconder en ese regalo el anillo de compromiso, por ejemplo. Dependiendo de cómo sea el objeto, por supuesto.

Compartiendo vuestra actividad favorita

Otra manera bonita de hacer una pedida de mano es después de compartir una actividad que os una.

Por ejemplo, si os gusta esquiar, contrata unas pequeñas vacaciones en un puerto de esquí, ese será el momento ideal para sacar tu anillo de compromiso y proponer matrimonio.

En un escenario natural

Hablando de viajes, puedes aprovechar una visita a un lugar bonito de montaña o de playa para hacer la pedida.

Seguro que se te ocurren muchos lugares perfectos cerca o incluso lejos de tu ciudad, puedes aprovechar y hacer un viaje, que siempre une bastante.

En un lugar cool

Esto lo puedes hacer tanto en tu ciudad como en alguna ciudad apropiada para ello. En Europa hay muchas ciudades románticas y perfectas para eso.

Puedes viajar a París, Roma, Praga, etc. Todos esos lugares son ideales para sacar tu anillo de compromiso y hacer la pregunta mágica.

En casa

Habrá quien no quiera (o no pueda) planear un buen viaje, pero eso no quiere decir que no puedas pedir a esa persona que se case contigo. Puedes hacer esto en casa, después de una buena y romántica cena.

Eso sí, ponte muy elegante y haz todo para que sea un momento especial. Esto puedes hacerlo de una manera más seria o divertida con juegos o similares. Harás que no se olvide y conseguirás tus objetivos.

