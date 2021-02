Increíble aplicación de mensajería instantánea: Descárgala ya

Ya llevamos muchos años disfrutando de los beneficios de las aplicaciones móviles. Whatsapp es probablemente una de las que más usamos pues nos permite comunicarnos con cualquier parte del mundo, incluso gratis. Pero, hay una app que te ofrece muchas más ventajas que esta. Nos referimos a Whatsapp o wasap plus, y aquí te contamos todo sobre ella.

Un mod mejor que la aplicación oficial

Desde que los mods salieron a la luz, existe una guerra con la aplicación oficial pues consideran que estos son simples copias. La realidad es que así era hasta que salió a la luz la versión plus. Gracias a este mod no solo disfrutamos de lo mejor de la aplicación de mensajería instantánea sino que se nos ofrecen otras características que no deberíamos desaprovechar.

Los desarrolladores de este mod han incluido funciones extras que Whatsapp jamás ha considerado agregar. De manera que con esta app puedes usar al máximo el programa, además de tener un mejor rendimiento. Lo mejor de todo es que puedes personalizarla, recibiendo mucho más de lo que esperabas.

En Whatsapp Plus encontrarás miles de estilos para que personalices con temas atractivos tu Whatsapp personal. Además, tiene algo que ninguna otra aplicación te ofrece: puedes ver los mensajes que tus contactos han borrado antes de que lo leyeras.

En vez de usar otra aplicación y agotar la memoria de tu celular, con este mismo mod puedes descargar todas las historias que suban tus contactos. Por si fuera poco las historias que subas aparecerán rápido y con excelente calidad.

Vale mencionar que podrás comunicarte con todos tus contactos que tengan Whatsapp, sin importar que tipo de aplicación tengan. Además, nadie sabrá qué tipo de Whatsapp tienes, así que todo lo que hagas con ella, será totalmente confidencial. No hay cambios en las funciones generales, así que es tan fácil de usar como la que tenías antes.

¿Dónde descargar el mejor Whatsapp del 2021?

La forma de obtener el mejor mod de Whatsapp en tu celular es descargando la APK. Estos programas han sido diseñados para que sean compatibles con sistema operativo Android. Pero debes tener en cuenta que la recomendación es que desinstales tu aplicación antigua. De esa forma, disfrutarás más de las ventajas de Whatsapp Plus.

Si es primera vez que descargas una APK, debes tener en cuenta que tendrás que autorizar la descarga de aplicaciones desconocidas en la sección de configuración. Pero no te preocupes, esto no te llevará más de unos segundos.

Luego de que Whatsapp Plus ha sido instalado en tu teléfono, será tiempo de configurarlo. Tal cual lo hiciste con la aplicación anterior, esta te pedirá que ingreses tu número de teléfono y posterior, un código de verificación. Listo, tienes tu nuevo Whatsapp instalado, y en pocos minutos aparecerán todos los contactos que tienes registrados para comunicarte con ellos.

Ahora solo queda disfrutar de todas las características nuevas que te ofrece el mod de Whatsapp. Puedes cambiar el tema, la fuente y el tamaño de la letra. Whatsapp Plus te garantiza total personalidad en tu aplicación preferida de mensajería instantánea.

Todos prefieren Whatsapp Plus

Con todo lo que tiene el mod de Whatsapp, más lo rápido que puedes tenerla en tu celular, no es de extrañar que sea una de las aplicaciones que más descargas tiene en internet. Sin mencionar que Con las últimas noticias de actualizaciones de Whatsapp, cada vez más usuarios están en la búsqueda de alternativas de comunicación. Es aquí cuando entra la increíble opción que te ofrecemos en este post.

Whatsapp Plus está totalmente desligado de los cambios que ha tenido la aplicación oficial, por lo que sigue siendo igual de segura que siempre. Los mods están de moda, y tú tienes que ser parte de la familia que hoy prefiere una aplicación segura, confiable, atractiva pero sobre todo multifuncional. Tenemos la solución a tu alcance, no puedes desaprovecharla.

Si todavía no has probado un cambio, es tiempo de que te des la oportunidad de tener algo nuevo pero de excelente calidad en tu dispositivo móvil. Con los mods tienes la ventaja de que puedes ocultar tu conexión sin tener que sacrificarte. Puedes seguir viendo quien está conectado o quien se ha desconectado hace pocos minutos. Sin duda, una de las cosas que diferencia Whatsapp Plus de la versión original, e incluso otros mods de Whatsapp.