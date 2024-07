Jordi Cruz, Gema López y Cristina Tárrega recomiendan el masaje estrella para moldear tu cuerpo

En el mundo de la belleza y el cuidado personal, encontrar un tratamiento que realmente marque la diferencia puede ser un desafío. Sin embargo, la clínica Aurora Estética parece haber logrado lo imposible con su revolucionario masaje RDR (Reducción, Drenaje y Relajación). Este tratamiento no solo ha captado la atención de personas comunes, sino también de famosos y profesionales de los medios de comunicación que no pueden dejar de alabar sus resultados.

Jordi Cruz, conocido chef y personalidad de la televisión, comparte su experiencia: "Hola amigos. Yo no soy de hacerme tratamientos, pero estoy en la clínica Aurora. Tampoco lo hago porque me invitan a tratamientos, esto lo hago porque ME GUSTA EL SITIO y me he hecho un tratamiento linfático en la piel –de esos brasileños duritos– que me la ha dejado nueva, que te quita todo y te lo dejan pata negra. Tenéis que probarlo".

La popular presentadora Cristina Tárrega también se suma a los elogios: "Después de muchos años de terapias corporales no dejo de reconocer que RDR en centro Aurora es sorprendente. Nivel superior de resultados y altamente recomendable. Un diez. Enhorabuena, Jucilene".

Mar Montoro, reconocida locutora de radio, describe su experiencia como mágica: “Es como si el cuerpo fuera de arcilla y te lo moldearan a su antojo, es increíble como estiliza y te deshinchas desde la primera sesión”.

La empresaria, diseñadora y escritora Fiona Ferrer Leoni destaca la calidad del servicio: “Conozco de primera mano grandes firmas y centros de belleza y sin duda puedo decir que las manos de la chica son fantásticas. La conocí gracias a Cristina Tárrega y ahora soy clienta. Me gusta cuidarme por dentro y por fuera y cuido muy bien donde voy”.

Por su parte, el periodista Jorge Moreno enfatiza la profesionalidad del centro: “Conocí a ‘Aurora Estética’ a través de las redes sociales, pero no fue hasta que me puse en sus manos, cuando pude confirmar la profesionalidad, la cercanía con el paciente, la amabilidad y el gran corazón que ponen en su trabajo para que la vida de cada uno de sus pacientes cambie positivamente. En mi caso, continúo el tratamiento para eliminar la grasa localizada a través de sus espectaculares masajes. Lo mejor, cuando termina cada sesión y compruebas in situ, cómo tu cuerpo se muestra más definido y con menos volumen. Es asombroso. Por eso mismo, seguiré acudiendo”.

Otra periodista, Teresa Gómez, admite que su amor por los tratamientos corporales la llevó a descubrir Aurora Estética: “Soy una obsesa de los tratamientos corporales. Siempre intento buscar lo último en innovación porque, lo confieso, no me gusta nada hacer deporte. Por casualidad, me topé en Instagram con Centro Aurora, me parecían increíbles las fotografías del antes y el después. ¿Cómo era posible que un masaje realizado de manera manual pudiese moldear el cuerpo como si de plastilina se tratase? Lo probé y ahora no puedo dejar de recomendarlo”.

Finalmente, la periodista y presentadora Gema López declara con entusiasmo: “Estos masajes son mi nuevo descubrimiento. Son drenantes, relajantes y reafirmantes, todo en uno. Os lo recomiendo es una pasada. Estoy súper contenta”.

Lo que hace verdaderamente especial a Aurora Estética no son solo sus resultados impresionantes, sino también el equipo humano que hay detrás. Las masajistas del centro son descritas como encantadoras, profesionales y siempre dispuestas a escuchar o a permitirte desconectar, según lo necesites. Su amabilidad, sencillez y profesionalidad son las cualidades que las distinguen y aseguran que cada visita sea una experiencia única.

Aurora Estética ha logrado destacar en Madrid gracias a su innovadora técnica de masajes reductores que combinan métodos tradicionales con un enfoque moderno y efectivo. Con resultados visibles desde la primera sesión, este tratamiento no solo reduce centímetros y combate la celulitis, sino que también proporciona una sensación de bienestar y relajación inigualables.

