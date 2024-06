Josep Cid, el único español en llegar al Top 1% mundial en Fiverr como experto en Facebook Ads

Josep Cid se ha convertido en el único español en llegar al Top 1% mundial en Fiverr como experto en Facebook Ads. Recibió la noticia el pasado 1 de mayo de 2024, Día del Trabajador en España, haciendo el hito aún más especial.

“Llegar hasta aquí no ha sido fácil. He conseguido este logro dedicando únicamente las tardes a mi emprendimiento, justo después de terminar mi jornada laboral en Incubalia, Agencia Google Partner Premier, en la que he tenido la oportunidad de trabajar con grandes clientes, experiencia que ha sido clave en mi crecimiento profesional.”

Más que un experto en Meta Ads

Durante los últimos dos años, Josep Cid ha ayudado a más de 100 clientes a aumentar sus ventas y a mejorar su presencia en línea a través de estrategias publicitarias efectivas en Facebook e Instagram.

Su enfoque personalizado y su capacidad para entender las necesidades de cada cliente le han permitido obtener increíbles casos de éxito como los que tiene en su web. Y, como reiteramos, a encontrarse en el Top 1% de los mejores expertos de este sector a nivel mundial.

Aplica la acción masiva imperfecta

“No esperes a tenerlo todo bajo control. Es imposible. Lánzate. Actúa. Toma acción. Y mejora sobre la marcha.”

La historia de Josep muestra cómo la dedicación y el deseo de aprender pueden transformar una carrera.

Al principio, enfrentó muchos desafíos…

“Empezar desde cero, sin experiencia en Fiverr, sin resultados, sin nadie que confíe en ti da vértigo, pero eso mismo es lo que hace que el retorno sea tan valioso”.

Equilibrando un trabajo a tiempo completo con su emprendimiento en la plataforma, Josep se convirtió en una inspiración, demostrando que con esfuerzo y constancia se pueden superar los obstáculos.

“Tu único límite es tu mente”, afirma.

Gracias al conocimiento adquirido, ha ayudado a sus primeros alumnos a lograr lo mismo, siguiendo sus pasos. Su primer gran caso de éxito es Akseli Äijälä, en Finlandia, quien ha conseguido construir una agencia que ya le genera seis cifras al año.