Qué juego de azar suele tocar más: Casino vs. Lotería

Cada vez son más las personas aficionadas a los juegos de azar y es que, aparte de la diversión, si tienes lo que algunos llaman “buena suerte” puedes ganar una buena fortuna.

De ahí que cada vez más, empresas tradicionales como Loterías Juanito o grandes casinos ven aumentar su red de clientes gracias al crecimiento de la participación social.

La ruleta, el poker, la lotería, los rascas, etc. son algunos de los juegos de azar más comunes y con más aficionados. Incluso, hay personas que son aficionadas a jugar a varios de ellos.

Sin embargo, hay que recordar que los juegos son divertidos siempre y cuando se haga un uso responsable y nunca deje de ser una fuente de diversión y ocio.

Juegos de azar con más probabilidades de ganar

Si alguna vez has jugado al bingo, has comprado lotería o has vivido la emoción de girar la ruleta, seguro que has intentado adivinar la mágica fórmula para conseguir el premio, pero ¿se trata de probabilidad, de matemáticas o de pura suerte?

En este artículo vamos a ver si realmente algunos juegos tienen más probabilidad de conseguir un premio. ¿Es mejor jugar en el casino o comprar lotería?

Juegos de Lotería

Aunque muchas personas juegan a la lotería según sus supersticiones basadas en números favoritos u otras técnicas, hay especialistas de la estadística que han intentado establecer una regla matemática.

Según las mentes expertas, existen algunos juegos de la lotería con los que se tienen más probabilidades de conseguir el premio:

Lotería de Navidad: si participas en el sorteo de la Lotería de Navidad, las probabilidades de conseguir ganar el primer premio es de 1 entre 100.000. Algo que la convierte en uno de los sorteos con un índice de participación mayor en cuanto al conjunto de la sociedad española. Además de que los premios que se pueden obtener son varios.

Lotería Nacional: las probabilidades son las mismas que en la Lotería de Navidad. Se trata del sorteo ordinario que se celebra todos los jueves y los sábados del año. Aunque sus probabilidades de obtener un premio son elevadas, la participación es menor que en el juego anterior.

Los juegos de lotería con menos probabilidades de obtener el premio son el Euromillón y la Primitiva, ya que según indican los expertos es 1 entre más de 130 millones.

Juego del casino

En el caso del casino también encontramos una gran variedad de juegos dentro de estas lujosas superficies, pero no en todas tenemos las mismas probabilidades de conseguir la fortuna. Las apuestas más elevadas debemos hacerlas en los siguientes juegos con más probabilidades de ganar:

La Ruleta Francesa: se conoce que la probabilidad de acertar es casi del 50%. Por lo que hablamos casi la mitad de margen de ganar. Esto es sencillo de entender, la ruleta tiene un sistema de opciones que adjudica el 50% de probabilidades a cada una de ellas: rojo, negro, par o impar. Puede que esto haga que sea uno de los juegos más famosos del casino.

Black Jack: hablamos de uno de los juegos de cartas más codiciosos. Según cálculos matemáticos se le atribuye un porcentaje de éxito del 40%. Un índice muy elevado si tenemos en cuenta que las combinaciones ganadoras son muy dispares.

Dados: también conocido como Craps, el juego de origen inglés tiene una probabilidad de más del 30% de conseguir ganar.

Ocurre lo mismo que en el Black Jack, pese a que el porcentaje es menor que en la ruleta rusa, no deja de ser un dato elevado teniendo en cuenta que las combinaciones de los números de los dados son mucho más diversas que en la ruleta francesa.

Como ves, la suerte es cuestión de azar, pero con un poco de ingenio puedes apostar por los juegos con más probabilidades. Diviértete probando y apostando por tus mejores opciones con el empujoncito de los datos que te hemos dado.

¡Recuerda que los juegos siempre tienen que ser divertidos, sin abusar!