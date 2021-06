Los juegos de mesa que estás buscando a los mejores precios

El mundo de los juegos de mesa ha crecido enormemente en los últimos tiempos, debido, sobre todo, al impacto de la pandemia en la forma que tenemos de divertirnos en nuestras relaciones sociales. El hecho de que salir de casa fuera imposible o poco recomendable hacía del hogar el lugar más apropiado para pasarlo bien con nuestros allegados, y las nuevas tecnologías acabaron por cansar. Por eso, mucha gente sintió la llamada de los juegos de mesa como alternativa sana y asequible a videoconsolas y televisiones.

¿Para quiénes son los juegos de mesa?

Existe la falsa creencia de que los juegos de mesa son infantiles, simples y aburridos si ya hemos pasado cierta edad. No obstante, esto es falso, porque estaríamos ignorando la ingente cantidad de géneros que se encuentran dentro del ámbito. Ya sean juegos de cartas de vaqueros, de tableros con un asesino oculto entre los jugadores o de escape rooms en miniatura, hay juegos de mesa para todo tipo de personas. No hay excusa para no adentrarse en este mundo.

¿Dónde buscar nuestro juego de mesa ideal?

En caso de querer comenzar nuestra aventura con los juegos de mesa, lo mejor es recurrir a páginas web expertas como TableroManía, que ofrece diferentes secciones para buscar nuestro juego ideal. Además, se encargan de buscar los precios más bajos para que no gastes de más en un momento en el que la economía no está para olvidarnos de ahorrar en nuestras compras. Hay que destacar que estas secciones, para más inri, incorporan una barra deslizante que permite seleccionar el rango de precio en el que queremos movernos para agilizar las cosas.

Juegos de mesa para niños

Aunque la cuarentena ya haya pasado, las costumbres permanecen y la gente que en su día compró juegos de mesa para satisfacer unas necesidades, probablemente, lo seguirán haciendo en el futuro. Este es el caso de los juegos de mesa para niños, que tuvieron que aguantar unas semanas interminables aburridos y encerrados en su casa. Los niños que probaron estos juegos descubrieron un nuevo mundo de posibilidades, con juegos como el Party & Co. Junior (la versión infantil de Party), Pillado, un juego de detectives, o Tozudo, en el que prueban su paciencia y su pulso apilando equipaje en la silla de un burro.

Juegos de mesa para dos

Otro grupo de personas que se han iniciado en los juegos de mesa durante la pandemia han sido las parejas, ya sean sentimentales, compañeros de piso, amigos, hermanos, etc. Para ellos, que por suerte o por desgracia no han tenido más compañía, existen los juegos de mesa para dos. Si nos gusta resolver problemas y utilizar nuestro ingenio, podemos probar Escape Room para dos jugadores; si queremos saber cuánto conocemos (o qué poco) a nuestra pareja, Trivial para Parejas es nuestro juego; por último, si ambos jugadores son fans de Disney, Villainous, en el que deberemos derrotar a diferentes villanos de la compañía, es el juego idóneo.

Los juegos de mesa han cobrado una popularidad alarmante gracias a la necesidad de pasarlo en grande en la seguridad de nuestra casa y debido al cansancio de algunas personas respecto a los móviles, las televisiones y las consolas. Si queremos entrar en este mundillo, lo mejor es recurrir a páginas expertas como TableroManía y guiarnos por las diferentes secciones que nos ofrece, así encontraremos nuestro juego ideal.