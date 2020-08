Lee esta recomendación de aires acondicionados para tu hogar en 2020

Cuando el calor del verano se hace presente en tu rutina, la manera efectiva de combatirlo es con un aire acondicionado. Por presupuesto y comodidades, dentro de todos los tipos, los aires acondicionados portátiles pueden ser la mejor alternativa.

Comodidad. Esa es la principal razón de apostar por modelos de aire acondicionado portátiles, ya que a diferencia de los sistemas convencionales no necesitan ni tubos, ni instalaciones, ni mucho menos la contratación de un servicio técnico especializado para su instalación y posteriores mantenimientos.

No obstante, tu aire acondicionado ideal dependerá de otras tantas variables.

Frigorías

Este tipo de sistemas se miden por frigorías. Las frigorías indican, resumidamente, la capacidad o potencia de un aire acondicionado para climatizar un espacio.

Encontrarás ofertas de aire acondicionado mini que van desde 2.000 a 6.000 frigorías, ideales para aquellas personas que quieren una climatización exprés y a un precio mínimo -pudiendo llevar su equipo a cualquier habitación, ya que son ligeros y favorecen la movilidad-, hasta los sistemas que tienen más de 40.000 frigorías, destinados a un uso para climatización de un hogar entero.

Cálculo. Por cada 10 metros cuadrados, deberías buscar una capacidad de 1.000 frigorías. Así, en una habitación de 15 metros cuadrados, necesitarás 1.500 frigorías; y en una sala de estar de 35 metros cuadrados, 3.500 frigorías.

Precio

Además de la comodidad, del bajo mantenimiento requerido y hasta del eficiente uso de la energía -siendo la solución más económica en este sentido-, un aire acondicionado portátil tiene como principal ventaja el precio.

Hasta un 80% menos, en comparación con un sistema de aire acondicionado convencional, aunque es lógico que su utilización sea distinta y estén reservados para casos donde su utilización no sea excesiva, donde las habitaciones no sean tan amplias o donde se pretenda hacer uso de todas sus posibilidades y ventajas, porque a fin de cuentas, un aire acondicionado portatil barato es una opción ideal para los casos para los que ha sido diseñado específicamente.

Razones para apostar por un aire acondicionado portátil

● Son más baratos. Dependerá de la marca, modelo, frigorías y funciones, pero normalmente suelen ser mucho más baratos que cualquier otro sistema de climatización. Para el verano, y sobre todo cuando tu presupuesto no pasa sus mejores ratos, es la solución perfecta.

● Mantenimiento. El mantenimiento de un aire acondicionado portátil es tan sencillo como evitar lugares excesivamente húmedos -algo muy fácil siendo aparatos móviles-, además de limpiar periódicamente sus filtros de partículas. Con eso, tendrás el equipo funcionando siempre debidamente.

● No requiere instalaciones. En algunos casos resulta práctico apostar por alternativas en las que no tengas que realizar obras, así evitas alterar la decoración o la estructura de tu hogar. En otros tantos casos, es una decisión obligatoria porque el inmueble no es tuyo en propiedad o porque no hay espacio para hacerlo. Un aire acondicionado portátil ofrece, entonces, tales ventajas.

● Consumo energético. El ahorro de dinero no solo se produce al momento de comprar, instalar y mantener el aparato, sino que se va acumulando conforme lo utilices. Al ser aparatos diseñados para ser lo más eficientes posible, dentro de sus posibilidades y capacidades, consumen muy poca energía y te permitirán ahorrar en tu factura de luz, sin dejar de disfrutar del confort en tu habitación.

● Todo en uno. Si por algo destacan los aires acondicionados portátiles modernos es por aunar varias funciones dentro de un mismo aparato. Así, podrás encontrar opciones donde tienes un sistema de aire acondicionado, un ventilador, un humidificador y hasta un purificador de aire, por lo que ahorrarás también gran parte del presupuesto, en caso de que necesites más de una de estas opciones.

Desde luego, es un aparato que está diseñado para necesidades concretas. Y si tienes estas necesidades -seguramente es así-, un aire acondicionado portátil puede resolverlas con sencillez, al mejor precio y con una sobrada eficiencia, siendo esas las principales razones para su adquisición.