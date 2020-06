Los looks más ideales para la llegada del buen tiempo y el desconfinamiento

¡Descubre qué es lo que se va a llevar esta temporada para celebrar la llegada del buen tiempo acompañada del desconfinamiento!

Estos días en los que quizá no hay demasiado que hacer, es una buena ocasión para mantener el cuerpo y la mente ocupados ordenando los armarios. De este modo, además de tener todo en orden, uno se puede asegurar de que dispone de todas las prendas necesarias para ir a la última ahora que volvemos poco a poco a la normalidad.

Y, si falta alguna prenda o accesorio en los armarios para completar el look perfecto, ¡ahora se pueden aprovechar las rebajas!

Está claro que después de haber pasado casi tres meses confinados en casa a causa del coronavirus, todo el mundo tiene unas ganas tremendas de volver a la normalidad; lo que supone poder ir de compras, estrenar nuevos modelitos… pero, ¿sabéis lo mejor? La moda siempre ha estado disponible, aunque las tiendas estuviesen cerradas. Por eso, tiendas online como la de Olidi Shop ha seguido ofreciendo lo mejor de la moda sin tener que moverse de casa.

A continuación, hablaremos de cuáles van a ser los looks que van a arrasar con la llegada del buen tiempo.

Top 10 tendencias para esta primavera / verano

Cazadora tipo Safari

¿Planeando un Safari para este año? Tanto si la respuesta es sí como si no, lo que se puede asegurar al 100% es que la moda si se ha ido de Safari y, con ello, ha traído esta maravillosa prenda de vestir para darle a cada estilo un aire aventurero y atrevido.

Lo mejor es que nos da la opción de personalizar casi cualquier outfit como a más le guste a cada uno siempre y cuando se combinen bien los tonos beige de la cazadora. Con muy poquito, se puede conseguir un modelito único y a la última para poder disfrutar del entretiempo.

Prendas de croché

¿Combinar moda y productos hechos a mano? ¡Por supuesto! Y más ahora que estamos seguros de que a muchas les ha dado por el croché, (el ganchillo de toda la vida), durante este confinamiento. Y, si no, no hay de qué preocuparse porque se puede encontrar este tipo de prendas en cualquier parte, sobre todo tops.

Creemos que lucir este tipo de ropa es una manera muy bonita de que la gente se reconcilie con sus orígenes, con aquello que es natural y auténtico. Es momento de disfrutar y lucir un estilo único, creado con cariño para brillar como nunca.

Estampados retro

Uno de los patrones que más se repiten en el mundo de la moda es el de inspirarse en otras épocas, aquello a lo que a la sociedad le gusta referirse como “retro” o “vintage”. Para esta temporada, ¿alguien ha dicho “hippie”? Sí, esta vez rememoramos los maravillosos estampados de los 70.

Estampados llenos de colores que harán vibrar a todo el mundo, magnificas y enormes flores que darán a cualquier outfit un toque super primaveral y chic. ¿Qué os parece un viaje por el tiempo para disfrutar del estilo como nunca?

Prendas de lunares

Seguimos con los clásicos, pero ahora nos centramos en España. Los lunares son el estampado definitivo, ese que tanto nos maravilla y que jamás se pasará de moda. Este año no se han podido lucir como es debido durante su época de esplendor, la Feria de Abril. Pero eso no significa que no se pueda llevarlos ahora igualmente, ¡incluso con más razón!

Además, es un estampado muy versátil ya que se puede encontrar en mil formatos distintos: lunares más grandes, más pequeños, de todos los colores… ¡y todos ellos, sin excepción, son maravillosos! Así que este verano, todos a contar lunares como Don Patricio.

Vestidos lenceros

Y, siguiendo un poco con la influencia de tiempos pasados, ahora toca hablar de la estética de los 90, que también ha tenido su papel protagonista este invierno pasado. Minimalista, atrevido, sencillo y elegante. Los vestidos lenceros son la nueva propuesta para salir de fiesta esta primavera / verano.

Hay a quienes no les convence, bien por su sencillez o bien porque tienen la sensación de salir a la calle en ropa interior. Sin embargo, los más influyentes gurús de la moda aseguran que esta temporada, los vestidos lenceros son una apuesta segura.

Escotes en forma de corazón

Eso sí, si lo que seguimos es hablando de modelitos atrevidos, el próximo consejo sobre lo que va a crear tendencia es un patrón: el escote corazón. Por suerte, se puede encontrar en prácticamente cualquier tipo de prenda con escote: un vestido, un top, una camiseta, una blusa, etc.

Este va a ser sin duda el escote del verano y, estamos de suerte, ya que es uno de los escotes que más favorecen cualquier tipo de pecho. Mujeres del mundo, ¿preparadas para ser las reinas de corazones?

Tres piezas

Los trajes tres piezas vienen pisando con fuerza desde hace tiempo en el ámbito de la moda femenina. Para esta temporada, se van a llevar mucho la combinación de pantalón, blazer y chaleco. Claro que pensando en la comodidad y en no morir de calor, se propone hacer la combinación de las tres piezas utilizando bermudas en vez de pantalones largos.

También están muy de moda los “maxiblazers”, que para aquellos que aún no lo sepan, son básicamente americanas oversize, a veces tanto que podrían hacerse pasar por un vestido. Y, por último, se recomienda también apostar por el croptop para combinar cualquier tres piezas, ¡nunca falla!

Pantalones estilo hindú

Esta es la última propuesta en cuanto a prendas de vestir y seguro que para muchos resulta ser la más exótica. Cada temporada tiene que tener su toque internacional y, este verano, la propuesta viene nada más y nada menos que desde La India.

Encontraremos estos preciosos pantalones estilo hindú prácticamente en cualquier tienda y los identificaremos más fácilmente aún gracias a sus estampados, bordados, tejidos y colores, que denotan la influencia de este maravilloso país asiático. Así que, quien quiera sentirse como una auténtica Cheetah Girl estilo Bollywood, ya sabe cómo conseguirlo de la forma más sencilla esta temporada.

Sombreros y pamelas de rafia

Ahora es el turno para comentar las tendencias en lo que a complementos se refiere. Resulta del todo indiscutible que los sombreros son el complemento estrella para esta temporada. Sobre todo, la pamela de rafia tamaño XXL. En realidad, se pueden añadir tantas “X” como se quiera delante de la “L”, porque resulta que cuanto más grandes, mejor. Lamentamos tener que decir que en esta ocasión el tamaño sí que importa.

Pero, para quienes no estén del todo convencidos de llevar algo tan grande en la cabeza, se pueden parar a pensar en las ventajas, ¡este tipo de sombrero da sombra allá donde vaya!

Para quienes no les gusten las pamelas, o directamente para quienes se nieguen a llevar algo tan llamativo, no hay de qué preocuparse, porque todas las marcas están sacando gorras, viseras, sombreros, etc. de todos los tamaños, estampados y colores para que todo el mundo tenga la opción de proteger su cabeza del sol con el máximo glamur.

Gafas de colores tamaño mini

El último elemento de esta lista es otro de los accesorios imprescindibles esta temporada: las gafas de sol, por supuesto. Eso sí, nada de gafas grandes de las que tapan media cara; esta vez, cuanto más pequeñas mejor. Además, se pueden encontrar muchos modelos diferentes, cada cual más original que el anterior.

Se podrán ver gafas con formas que, aunque probablemente ya se hayan visto antes, resulten igualmente sorprendentes. Por ejemplo, gafas en forma de rombo, de corazones, poligonales…

¡Ah! Y, no hay que olvidarse de los colores, tanto en la montura como en las lentes. El cristal oscuro negro de toda la vida está demasiado visto, así que ahora si es amarillo, morado, verde, azul o rosa chillón, ¡mejor que mejor! Gracias a este complemento cualquiera podrá destacar y reivindicar su autenticidad.

Hasta aquí las novedades en moda para esta temporada. Esperamos que este artículo haya resultado útil y la gente se anime a seguir estos consejos de moda.

Nos gustaría también recordar que tiendas como Olidi Shop disponen de estos artículos y muchísimos más que seguro van a encantar a todo el mundo y van a resultar perfectos para salir a celebrar que esta pesadilla ha terminado. Pero hasta que termine, no hay que olvidarse de ser prudentes, quedarse todo lo posible en casa y recordar que, a pesar de estar en casa, no hay porqué renunciar a la moda