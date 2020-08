Looks veraniegos en plena ola de calor

Un paseo, una cena, salir de compras, ir al mercado, a la oficina…en verano con las temperaturas disparadas no es nada atractivo y menos pensar que te vas a poner, si te combina, si va a ir cómodo… pensar en la vestimenta a diario es un rollo al que nos en enfrentamos todos los días

Y además, muchas veces no cambiamos varias veces de ropa, que si vamos a la piscina, a la playa, a comer, por la tarde a dar un paseo, una cena…

Aquí te mostramos ideas para ir “sensacional” y que el calor no te afecte.

Outfits para este verano 2020

Para tomar el baño:

Hay parejas que les encanta ir combinados… mismos tonos de bañador, lo que al principio las parejas lo hacen adrede, después se hace con una normalidad que no se dan cuenta… los colores favoritos de unos y otros se unifican, y ¡zas! Los colores y los armarios están sincronizados… ¿os ha pasado?

El bañador de ella es el modelo Michigan que además ahora está en oferta a 19.99€. Tiene un volante en desde los tirantes y que va por toda la espalda… El corte de la espalda es bajo, por lo que hace una espalda muy sexy. Se añade a este look un bolso maxi de playa para llevar toallas, bronceador, móvil…. E incluso tu libro favorito.

Él lleva el bañador estampado. Se caracteriza por un all over print de hojas. Este modelo lleva bolsillos y también un cinturón para mejor ajuste al cuerpo.

Nos encanta esta pareja, además son los más guapos de España en el 2019, Maria del Mar y Yeray, el fucsia es el nexo de unión en sus piezas de baño, él lleva un modelo de estampado liso, el modelo TIM, con dos bolsillos laterales y uno pequeño interior. también dispone de cordón para mejor ajuste.

El bañador de ella es super original, por su corte su estampado de tucanes, el tirante fino es extraíble, ¡nos encanta! Es una pieza diferente a las que hay en el mercado.

El azul es un color protagonista en la colección de primavera – verano 2020. Baño, confección, complementos tienen base o detalles de este precioso color. Con él, se pueden conseguir looks más formales, o atuendos más informales.

En esta propuesta de looks playa o piscina, Yeray luce un modelo liso, con base azul marino y un all over print de piñas. Lleva bolsillos laterales y cintura elástica. Ella, luce un bikini liso en color azul marino. Hay muchas formas, cortes que se adaptan a tu forma, échale un vistazo a la web para ver cuál es tu favorito.

Para dar un paseo

Este look es ideal para mil motivos, un short blanco como el Coimbra de la nueva colección queda genial, no es el típico short corto, es de tiro algo y ancho en las piernas, lo que lo hace muy favorecedor. Y la Blusa de hombros descubiertos, con mangas anchas nos transmite una esencia romántica. Esta disponible en más colores de moda, el lila y el caldera.

Este vestido es justo lo que necesitas, tiene un algodón super suave, corte Slim, de cuello redondo para llevar en tu día a día. Es un vestido de estilo deportivo, con unas franjas verticales en los laterales y un super precio de 12.95€… un vestido corto y cómodo con estas temperaturas es todo lo que necesitamos también está disponible en color amarillo mostaza y en coral.

Y para ellos dar un paseo es señal de unos vaqueros. El denim sea como sea es un Must en los armarios masculinos, cada vez vemos más prendas con este tejido, ya sean unas bermudas o vaqueros lo mejor de este tejido es que los pueden combinar casi con cualquier cosa, camisas, polos, camisetas y van muy cómodos… Con estas altas temperaturas, las bermudas con camisetas son casi un uniforme para los chicos. En este look, la camiseta en negro con un print al tono, una bermuda en denim básico, y las gafas le dan un toque muy top al conjunto. Sencillo y a la moda.

También hay algunos chicos que optan por un toque flúor en su look, ¿que os parece esta bermuda? Combina genial con tonos azul marino, como por ejemplo este polo. con estampado de cactus.

¿Y si salimos por la tarde noche?

Las mujeres no olvidan su abanico en el bolso para estas noches de bochorno… pero su look dependiendo de los complementos puede cambiar de ser muy informal a más formal.

Bolsos grandes para las chicas más prevenidas que llevan todo lo necesario consigo o bolsos de mano, que le dan un toque más delicado a tu look.

Pendientes, collares, foulares, unos tacones o una plataforma hacen que cambie todo… hasta intensificar más o menos el maquillaje hacen que un look pueda cambiar radicalmente.