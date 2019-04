Love the 90’s cuelga el cartel de Sold Out en el WiZink Center por tercer año consecutivo

El mayor concierto de los años 90, Love the 90’s, regresa el próximo 11 de mayo al WiZink Center de Madrid con la totalidad de sus entradas agotadas. Este es el tercer año consecutivo que el concierto, creado y organizado por la promotora Sharemusic!, logra agotar las 16.000 localidades del recinto madrileño, siendo ya una cita imprescindible en la agenda musical de la capital.

En menos de dos semanas los asistentes podrán disfrutar de las actuaciones en directo de varios de los mejores artistas dance internacionales y nacionales de los 90. Haddaway, Vengaboys, Dr. Alban, Culture Beat, The Outhere Brothers, JL Milford AKA John Wesley, Simone Jay de Netzwerk, La Bouche, Double You, 2 Brothers on the 4th Floor, Chimo Bayo, Nathalie de Soundlovers y Kriss recordarán sus mayores éxitos, haciendo revivir al público los mejores años de la música de baile.

Como en las ediciones anteriores, no faltarán los Jumper Brothers, que animarán el concierto con su dj set, y el locutor y presentador Fernandisco, maestro de ceremonias y alma de Love the 90’s.

El concierto de Madrid supondrá, además, el estreno de un nuevo montaje, en el que el escenario, creado nuevamente por Pixelmap Studios, será uno de los grandes protagonistas. En esta ocasión, Pixelmap Studios ha diseñado un stage que integra una estructura circular a través del que se creará una experiencia totalmente inmersiva, con efectos visuales nunca vistos y con una mayor interacción entre el público y los artistas.

Tres única fechas en 2019

La gira Love the 90’s 360 cuenta este año con tres fechas exclusivas en las cuales Madrid ya ha agotado todas sus entradas, Valencia (1 de junio, Ciudad de las Artes y las Ciencias) está a punto de anunciar el Sold Out y Sevilla (8 de junio, CAAC-Monasterio de la Cartuja) ha agotado ya gran parte de sus localidades a la venta.

Love the 90’s, creado y producido por Sharemusic!, se ha convertido en el fenómeno musical de los dos últimos años, reuniendo en sus giras 2017 y 2018 a más de 250.000 espectadores. Además, Sharemusic! es también responsable de Love the Tuenti’s, festival de 13 horas que tendrá lugar el próximo 29 de junio en IFEMA (Madrid) y que ya ha vendido 26.000 entradas.