Natalia Jiménez de La Quinta Estación, Merche, Rosa López y Sylver, entre las nuevas incorporaciones de Love the Tuenti’s

Natalia Jiménez de La Quinta Estación, Merche, Sylver, Lasgo, Rosa López, King África y David Tavaré, entre los nuevos confirmados.

Love the Tuenti’s Festival suma nuevos nombres al cartel de su edición 2020 con la confirmación de casi una veintena de nuevas bandas y solistas que actuarán en los tres escenarios del festival el próximo 27 de junio en Ifema, Feria de Madrid.

Así, el escenario Dance incorpora a varios artistas clave de la música de baile de la primera década de los 2000 como Sylver, Lasgo, Fragma, Marian Dacal, Eva Martí, Spacio ft. Rafa Ruiz, The Kid ft. Noemy, Clublanders, Head Hornies ft. Miguel Serna, DJ Marta y Jumper Brothers.

Todos estos nombres se suman a los ya anunciados, entre los que destaca Regi from Milk Inc., Cascada y Jessy, entre otros.

Por su parte, el escenario Pop se refuerza con la presencia de Natalia Jiménez, ex vocalista de la Quinta Estación, responsable de hits tan recordados como ‘El sol no regresa’, ‘Me muero por besarte’ o ‘Sueños rotos’, que realizará en Love the Tuenti’s una de sus contadas actuaciones en España. También se suman a este escenario la gaditana Merche, conocida por temas como ‘Eras tú’ o ‘Abre tu mente’, Sr. Trepador (‘La noche me resbala’) y Alejandro Parreño (‘Ellas`).

Además de estos nombres, el espacio Pop contará con Fran Perea, Alex Ubago, Lena Katina de t.A.T.u y Pignoise, anunciados anteriormente.

Finalmente, el escenario Playa volverá a ser una auténtica fiesta con las actuaciones de la Rosa López, conocida tras su participación en OT1 y King África, que fue uno de los grandes triunfadores de la edición anterior con temas como ‘Bomba’ o ‘Paquito el chocolatero’. Tampoco faltarán David Tavaré (‘Summerlove’), Gusanito (‘Vive la vida’) y Alberto Gambino (‘Purpurina’).

Todos ellos se suman a artistas anteriormente confirmados como David Civera, Melody, K-Narias o Fórmula Abierta, entre otros.

En los próximos meses se anunciarán más artistas hasta completar el cartel final de Love the Tuenti’s Festival.

Más de 10.000 entradas vendidas

Desde su lanzamiento a finales de septiembre, Love the Tuenti’s festival ha vendido más de 10.000 entradas, repitiendo la gran aceptación que obtuvo en 2019, cuando congregó a más de 30.000 personas gracias a su innovadora propuesta en la que se mezclan sin complejos estilos musicales y artistas en la que es la mayor fiesta de los 2000 celebrada en España.

Las entradas están a la venta en www.lovethetuentis.com y en puntos de venta de El Corte Inglés.

Love the Tuenti’s Festival nace de la colaboración iniciada en 2018 entre la promotora de conciertos Sharemusic!, creadora de festivales y conciertos como Love the 90’s y Viva la Fiesta! entre otros, y la compañía de fibra y móvil Tuenti. Juntas lanzaron en 2018 el concierto Love the Tuenti’s que, gracias a su gran éxito, se convirtió en 2019 en Love the Tuenti’s Festival, que reunió a más de 30.000 personas en su primera edición.

La compañía de fibra y móvil Tuenti continúa así su apuesta por el territorio de la música tras estar presente en 2019 en 27 festivales con Tuents by Tuenti, la moneda de los festivales. Los Tuents volverán a ser la forma de pago de Love the Tuenti’s y, además, tienen más vida al finalizar el festival, ya que podrán canjearse por beneficios en tuenti.es/tuents.