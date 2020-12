El maletín de herramientas perfecto para tener en casa

Una de las cosas que no debe de faltar nunca en ninguna casa, es una buena caja de herramientas. A pesar de que podemos encontrar un maletín para herramientas de gran tamaño, por muy grande que este sea, no vamos a poder guardar todas las que existen en el mercado. Por este motivo, para que un maletín sea de lo más útil en casa, vamos a dejar una pequeña recopilación con algunos tipos de llaves, unas herramientas en particular que no deberían nunca de faltar en una casa para poder arreglar cualquier problema que surja con facilidad.

Destornilladores

Probablemente, la herramienta más básica. En este caso, deberías de optar por unos cuantos modelos diferentes, desde el clásico destornillador con punta plana, hasta los destornilladores conocidos como llaves de Philips, que son los destornilladores con punta de estrella.

Si quieres ser un poco más sofisticado, en el mercado podrás encontrar algunos destornilladores imantados para que te sea más cómodo atornillar o desatornillar tornillos, así como contar algunos universales en donde se cambia el cabezal. En esencia, cuantos más modelos diferentes tengamos, muchas más posibilidades tendremos de no quedarnos bloqueados ante un tornillo.

Martillo

Es difícil entender una caja de herramientas sin un martillo. A pesar de que un martillo no tiene un propósito en concreto, es un hecho que sirve para una gran cantidad de cosas.

De la misma forma que sucede con los destornilladores, podemos encontrar diferentes martillos en el mercado. Lo mejor es por optar por uno de carpintero, ya que estos tienen las conocidas como “orejas” con las que podremos extraer con facilidad clavos para que no solo sea martillarlos.

Alicates

Unos alicates universales tampoco pueden faltar. Los alicates son estupendos para manipular toda clase de cables, tornillos, escarpias…

A la hora de elegir un alicate, te recomendamos que elijas aquellos de electricista. La razón es simple, estos alicates se encuentran recubiertos de plástico, por lo que son mucho más seguros a la hora de manipular cables por los que podría estar pasando electricidad en ese momento.

Llave inglesa

Si algo hace especialmente útil a la llave inglesa, es su versatilidad. Por todo lo que podemos hacer con esta llave, nunca debería de faltar en una caja de herramientas.

Desde arreglar la bici hasta corregir una tubería o ajustar toda clase de tuercas. La llave inglesa es una herramienta perfecta para todo en donde, hasta si se da el caso de emergencia y no contamos con un martillo a mano, podemos utilizarla para clavar cualquier clavo.

Metro

A pesar de que no se trata de una herramienta, un metro siempre tiene que estar dentro de una caja de herramientas. No es una herramienta como las anteriores, pero desde luego nos va a servir para facilitar el trabajo a la hora de llevar a cabo mediciones, que en la gran mayoría de los casos se utilizan con los elementos anteriores.

En definitiva, una caja de herramientas que cuente en su interior con todos estos elementos mostrados, será una caja de herramientas de lo más útil para poder solventar cualquier problema doméstico.