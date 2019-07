Las maneras más eficaces de combatir el progresivo aumento de las plagas de aves e insectos

Los últimos cambios que están existiendo ya sea por el clima, por el progreso que está sufriendo la sociedad en las prácticas de consumo, el abandono de edificios, naves o terrenos… lo cierto es que todo esto beneficia el aumento de diferentes plagas de animales e insectos.

Son muchas y diferentes las plagas que llevan toda la vida atacando a la humanidad, antiguamente se calificaba plaga a cualquier animal que generaba daños normalmente en los cultivos. Hoy ciertas plagas se sitúan al mismo nivel que el criterio de enfermedad.

Cuando un animal produce daños, normalmente físicos a intereses de las personas que pueden ser a la salud, plantas, cultivos, animales domésticos, materiales o medios naturales se entiende como una situación de plaga.

Por este motivo la vida del ser humano, muchas veces se hace complicada. Y esto se ve agravado, cuando estas plagas no han dejado de extenderse cada vez más sobre las áreas urbanas y rurales habitadas.

Las palomas en las urbes; un peligro para la salud

Las palomas han pasado a ser parte del paisaje de las ciudades. No hay plaza que se precie sin palomas o fuente donde estas aves beban y se remojen.

Los acantilados eran inicialmente su hábitat, pero fue a partir de los años cincuenta cuando su población emprendió un gran crecimiento y pasaron a emplazar en las metrópolis, en donde los edificios se parecen mucho a los acantilados, por lo que empezaron a utilizarlos para anidar. Además dentro de las urbes están totalmente a salvo de depredadores como podrían ser halcones o águilas. Esto en combinación con los edificios que suministran refugios y lugares seguros para anidar y la facilidad que tienen para conseguir comida hace imparable su crecimiento.

Cuando estas palomas provocan destrozos o crean suciedad en una vivienda o un edificio, uno de los mejores métodos son los pinchos antipalomas, son un sistema para que no se posen que consiste en unas tiras de distintas formas y medidas terminadas por varillas de punta roma. Se pueden colocar sobre cualquier área. No suponen ningún peligro para las aves, solo evita que se posen y por lo tanto que no invadan una vivienda o un edificio.

Cómo evitar que los insectos se instalen en nuestro hogar

Los insectos son frecuentes en cualquier vivienda, sobre todo durante el verano. Estos no solo son desagradables para la vista, de hecho algunos son difíciles de ver, pero su presencia puede afectar a la salud y bienestar de todos los miembros del hogar, desde los niños hasta los mayores pasando por las mascotas.

Hoy hay muchos sistemas para poder deshacerse de estos insectos, incluso antes de que lleguen a entrar en la casa. Los insectocutor son uno de los métodos más eficaces para la eliminación de estos bichos. Son unos aparatos luminosos que atraen y eliminan los insectos sin fragmentarse. Su luz es inofensiva para los humanos, pero atrayente para los insectos, lo que hace que acudan a ella, donde son eliminados.

Espantapájaros un método eficaz para ahuyentar toda clase de aves

Los espantapájaros tradicionalmente eran unos maniquís con forma humana, que se vestían con ropas viejas, los cuales se ponían en los terrenos de cultivo para espantar a los pájaros.

Pero hoy en día las aves como las palomas, las gaviotas, los estorninos o los gorriones se han transformado en grandes plagas en las ciudades, y a consecuencia de ello son un grave problema para cualquier hogar o empresa y su entorno.

Se posan en las fachadas de los edificios, tejados, repisas, ventanas, se refugian en cualquier rincón, invaden las terrazas en busca de alimentos etc.

Para evitar estas situaciones uno de los métodos es colocar un espantapájaros.

En el mercado se puede encontrar una gran variedad de estos aparatos, solo hay que escoger el que mejor se adapte al espacio de donde se quiere ahuyentar las aves.

Las plagas de bichos en viviendas y empresas

Las plagas son capaces de minar la calidad de vida y la duración de los materiales con los que se ha construido una vivienda. Pueden parecer solo una molestia, pero son mucho más, son destructoras y portadoras de enfermedades.

Si detectamos que estamos afectados por una plaga podemos intentar exterminarla por nuestra cuenta, pero hay que tener presente que puede ser peor el remedio que la enfermedad, terminamos gastando más dinero que nos cobrará una empresa cómo es control de plagas Barcelona pero además perderemos un montón de tiempo y lo que es más problemático si empleamos ciertos productos incluso nos afectará más a nosotros que a los bichos y es muy probable que terminemos intoxicados.

En control de plagas Barcelona ofrenden diferentes servicios, dependiendo del tipo y tamaño que tenga la plaga. Ellos harán una reconocimiento del lugar, para investigar las variables que intervienen en cada caso, como es el tipo animal, la extensión de la incursión y su lugar exacto.