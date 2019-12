Las manualidades como terapia frente al estrés

El estrés y la ansiedad son las enfermedades del siglo XXI, en un mundo que cada vez va más deprisa y en el que no se nos permite pararnos a disfrutar realmente de las cosas. La cultura de lo inmediato nos empuja a adquirir productos de todo tipo de los que realmente no disfrutamos, ya que el bombardeo publicitario nos lleva a pensar en lo que no tenemos, en lugar de disfrutar de lo que ya es palpable en nuestras manos. Realizar manualidades paso a paso es una fantástica forma de ocupar el cuerpo y la mente, mantener nuestra concentración en algo agradable que nos abstrae del mundanal ruido, y cuyo resultado es la creación de algo con un auténtico valor emocional, realmente nuestro. Rosa Crafty quiere compartir contigo su amor por las Bellas Artes y las manualidades, una forma de huir de la rutina y del estrés potenciando lo que realmente nos hace humanos: la creatividad.

El Club Crafty

Cuando te suscribes al Club Crafty recibes mensualmente una caja con un moderno, útil y original proyecto DIY – do It yourself, hazlo tú mismo -, de edición limitada y en tu propio domicilio.

El kit del Club Crafty incluye todo cuanto vas a necesitar para la realización de tus manualidades paso a paso, un auténtico handmade.

Las herramientas y el material que necesites para el proyecto, requiriendo únicamente tijeras, reglas y lápices.

Un vÍdeo tutorial online en el que Rosa Crafty te explica cómo llevar a cabo las manualidades paso a paso de una forma sencilla y detallada, para que puedas realizar el proyecto de una forma divertida y cómoda, aunque carezcas de ningún tipo de experiencia anterior en este tipo de labores. Además, si aun así se te plantea algún tipo de duda, puedes ponerte en contacto con Rosa Crafty, que amablemente te aconsejará.

Todas las cajas de los suscriptores del Club Crafty cuentan con un regalo sorpresa, que descubrirás en el momento de su recepción.

No tienes que pagar ningún tipo de suplemento por los envíos peninsulares a España y Portugal, que son totalmente gratuitos.

Puedes anular tu suscripción en el momento en el que lo desees, sin ningún compromiso.

Un ejemplo de las manualidades del Club Crafty es su último proyecto DIY, un precioso cuelgallaves de arcilla polimérica que hizo las delicias de sus suscriptores.

Las manualidades: el nuevo yoga

El yoga es una disciplina mental y física originaria de la India que desde hace muchas décadas tiene un gran número de seguidores en Occidente, por lo que tiene de beneficioso para el cuerpo y el espíritu. La elaboración de manualidades tiene mucho de esta ancestral doctrina oriental, combinando el trabajo intelectual y físico en una actividad divertida cuya meta no es solo la realización del proyecto, sino lo más importante, la potenciación de la autoestima por un trabajo hermoso y bien hecho.

Ejercitar la creatividad nos ayuda en todas las facetas de la vida, desde afrontar los pequeños o grandes problemas cotidianos, tomar las decisiones correctas o alcanzar nuestros objetivos. Las cajas del Club Crafty están llenas de alicientes y motivación para llevar una vida mejor.