Aumenta la demanda de máquinas de ozono contra el Coronavirus

El comienzo de la fase 0 de la desescalada no ha generado una avalancha de reaperturas de tiendas y bares. Sin embargo muchos de los negocios que lo hacen, están ofreciendo las máximas garantías a sus empleados y clientes. Quieren ganarse la confianza de la gente y esto se ve reflejado en el éxito obtenido por las mamparas protectoras y por la gran demanda de máquinas de ozono.

Mientras que dure la pandemia del coronavirus, debemos tener especial cuidado con la desinfección de todo tipo de objetos con los que podamos entrar en contacto. Por esta razón, las empresas están instalando máquinas de ozono en sus locales para poder garantizar un espacio libre de virus.

Desinfección por Ozono

Según indica la Organización Mundial de la Salud, la desinfección por ozono es una de las acciones más eficaces para frenar el coronavirus. Según indican diferentes estudios, el ozono es uno de los desinfectantes más potentes del mercado siendo muy eficiente en la eliminación de hongos, bacterias, virus y microorganismos.

Estábamos habituados a leer sobre él en lo que se refiere a la protección de la Tierra frente a las radiaciones ultravioleta, sin embargo no sabíamos mucho en lo referente a la eliminación de patógenos. Y últimamente lo hemos visto en televisión utilizándolo para desinfectar edificios y vehículos.

El enorme poder oxidante del ozono (O3) disuelve y descompone la suciedad, los gérmenes y los agentes virales y bacterianos, sin generar ningún resto o componente químico. Desinfecta, inactiva virus y bacterias, suprime los olores, no deja restos tóxicos. Para que nos hagamos una idea de su efectividad, debemos saber que es 300 veces más rápido que el cloro y 590 veces más potente.

Se dispara la demanda de Maquinas de Ozono

Con la crisis sanitaria se ha multiplicado la demanda de máquinas de ozono para higienizar y esterilizar espacios y de esta forma prevenir contagios. Se considera un sistema totalmente inocuo para las personas y efectivo contra el coronavirus. Todo tipo de empresas están solicitando estos generadores de ozono ya que las máquinas de ozono, asimismo conocidas como ozonizadores, se hacen cargo de crear ozono artificial a través de una alta tensión eléctrica para poder desinfectar todo con lo que entre en contacto. La máquina de ozono emite una serie de descargas eléctricas que transforman el oxígeno en ozono. El ozono es un oxidante que al entrar en contacto con un virus rompe por oxidación la membrana que lo cubre para eliminarlo posteriormente.

Concesionarios y talleres de coches, peluquerías, centros de estética, locales comerciales, naves industriales, almacenes y todo tipo de tiendas y comercios en los que el cliente entra en contacto con los productos se hace imprescindible.

Máxima desinfección en las empresas frente al Coronavirus

Muchas empresas están solicitando e informándose a cerca de todas las medidas de protección posibles que pueden adoptar. Cabe destacar la rápida adaptación de algunas empresas, como Rotulowcost que ha creado una línea de productos para la prevención del coronavirus para que las empresas puedan adquirir con facilidad todo lo necesario para la prevención del coronavirus, incluidas las máquinas de ozono. Según palabras de su gerente Pepe Llabrés, los generadores de ozono que distribuye Rotulowcost permiten que la gente pueda permanecer en los locales mientras la maquina sigue funcionando. Esto supone una gran garantía respecto a la prevención de contagio. Estas máquinas son de fabricación nacional y disponen de su garantía y de servicio técnico oficial. Estás máquinas no necesitan instalación, se enchufan y están listas para funcionar 24 horas al día y 365 días al año.

A la hora de comprar una máquina de ozono debemos hacer un cálculo de los m3 (largo x ancho x alto) de nuestro local, de esta forma sabremos la máquina más adecuada para nuestra empresa.

La concienciación social y el miedo al contagio decantará a los clientes a visitar los establecimientos o locales donde se garanticen las mayores medidas de seguridad.

Maquinas de Ozono contra el Coronavirus

La trasmisión del Covid-19 se produce por gotitas que son expulsadas del cuerpo mediante estornudos, tos o propiamente por la simple acción de hablar. Las medidas de limpieza y desinfección de las superficies en general, se han impuesto para evitar el contagio por contacto directo. Estudios recientes han demostrado que un porcentaje alto de las gotitas que caen se depositan sobre las superficies y una gran cantidad de micro-gotas y debido a su minúsculo tamaño quedan en suspensión en el aire y son el medio de propagación del virus tan solo con el gesto de respirar. Para combatir este medio de propagación, los generadores de ozono son el medio imprescindible.

La limpieza mecánica de superficies no es suficiente y se hace necesario el empleo de biocidas para desinfectar el ambiente de los espacios. Estos biocidas además tienen que ser totalmente inocuos para las personas que deberán respirarlo y esto no es siempre posible de forma permanente. La naturaleza nos proporciona el ozono como medio ideal no intrusivo para la desinfección del aire. El ozono es uno de los mayores desinfectantes existentes, es limpio, ecológico y sin residuos que a las dosis adecuadas establecidas por la OMS, elimina agentes microbiológicos como bacterias, hongos y virus en general como el Covid-19.