Materiales de Chorreado y Materiales Abrasivos - Todo lo que has de saber

En la actualidad, los equipos de chorreado se han convertido en una de las mejores alternativas dentro de diferente campos tecnológicos e industriales como es el caso de la energía solar, el sector aeronáutico, las industrias que requieren tratamientos térmicos, rodillos, etc., de manera que es importante que conozcamos esta técnica, y por supuesto distingamos los diferentes tipos de materiales de chorreado y materiales abrasivos.

Qué es el chorreado abrasivo

El chorreado abrasivo, también conocido como granallado o como arenado, es un proceso a través del cual se propulsa un fluido (agua o aire) más un material abrasivo contra una superficie determinada mediante la utilización de una máquina específica que podemos encontrar en empresas muy específicas, como este fabricante.

Los objetivos del chorreado son diversos, y están destinados tanto a la eliminación de materiales como de contaminantes que puedan existir sobre cualquier objeto o superficie.

Las principales operaciones que se pueden realizar con este sistema son las siguientes.

Adecuación y eliminación de irregularidades en piezas de fundición.

Eliminación de incrustaciones en estructuras metálicas.

Limpieza de grasas.

Proceso de limpieza del interior de tanques de almacenamiento de químicos.

Pulimento de metales.

Retirada de óxido.

Tratamiento de superficies para hacerlas rugosas.

Eliminación de pintura.

Limpieza de piezas de fundición para eliminar los restos existentes de los moldes.

Principales materiales de chorreado y materiales abrasivos

Para poder efectuar el proceso de chorreado, es necesario que dispongamos de los adecuados materiales de chorreado y materiales abrasivos, los cuales vamos a conocer a continuación.

Para llevar a cabo esta tarea, necesitaremos una máquina que se adaptará a cada una de forma específica y que recibe el nombre de granalladora.

Corindón

Tenemos dos tipos principales de corindón.

Corindón blanco: apenas contiene Fe2 O3, por lo que es ideal cuando queremos evitar contaminación férrica en materiales fabricados con aleación de hierro.

Corindón marrón: no contiene sílice, y se puede gestionar la concentración de Al2 O3.

Granalla

En este caso, vamos a tener la posibilidad de elegir entre tres materiales.

Granalla de acero: compuesto de gran capacidad de erosión, ideal para cualquier material del que queramos eliminar óxidos.

Granalla de acero inoxidable: material de alta resiliencia y gran resistencia, ideal para materiales no férricos como el acero inoxidable, aluminio, cobre, aleaciones de zinc, latón, bronce y otros.

Granalla plástica: es especialmente adecuado para el tratamiento de piezas delicadas, ya que no daña las formas naturales, aristas, vértices, etc. Al ser un material inerte, no es peligroso para el medio ambiente.

Microesfera

En cuanto a la microesfera, tenemos dos materiales principales.

Microesfera cerámica: no contiene hierro, haciéndolo ideal para tratar materiales como el aluminio y el acero inoxidable entre otros.

Microesfera de vidrio: especialmente pensado para chorreado utilizando arenadoras a succión y presión.

Shotglass

Se trata de un material que busca sustituir la microesfera de vidrio por otra alternativa que ofrece un mejor rendimiento y mayor resistencia.

Por ello, está destinado a los mismos trabajos, aunque obteniendo mejores resultados y todo ello con una importante reducción del coste del proceso.

Abshot -H

Ideal tanto para el mantenimiento como para la limpieza de la granalla de mezcla operativa, ya que, entre otros, nos va a ayudar a mantener una limpieza óptima, a la vez que también reduciremos el tiempo de proceso puesto que no tenemos que hacer paradas para realizar la limpieza de la máquina.

El efecto sobre las piezas es mejor que con otros materiales, reduciendo riesgos como el del incendio de filtros, y adaptándose a múltiples contaminantes como el aceite.