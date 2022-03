La mejor forma de planificar la reforma de tu cocina

La cocina es uno de los lugares más importantes de la casa, es esa habitación en la que cocinamos, desayunamos, comemos… es, en definitiva, un lugar en el que estamos mucho tiempo.

Por tanto es también uno de los espacios de la casa que más sufre, es por eso que son muy comunes las reformas de estas.

En el momento de realizar una reforma hay que tener en cuenta precio, diseño, electrodomésticos y más variables que enseguida verás. Pongamos que vas a reformar tu cocina y quieres saber el precio de una cocina de 10 metros cuadrados.

Tranquilo, paso a paso, ahora te explicamos todo lo que debes saber.

Deberías tener esto en cuenta

A continuación, te vamos a dar una serie de consejos para ayudarte a planificar la reforma de tu cocina.

Lo primero qué debes hacer es determinar las necesidades reales: ¿Qué quieres con esta reforma? Piensa si quieres ampliarla, hacerla más sencilla, más moderna… esto es esencial.

Una vez tengas eso claro, podrías dibujar un plano (a tu manera, no tiene que ser perfecto). Esto te ayudará no solo a ti, si no que también le será realmente útil a la empresa de reformas para entender qué quieres hacer.

Es el momento de que te pongas en contacto con profesionales, ellos tienen mayor experiencia y te aconsejarán sobre qué es mejor y qué posibilidades tienes.

Asegúrate de trabajar con los mejores, busca experiencia y buen precio, no dudes en comparar varios presupuestos para saber cuánto te va a costar.

Lo primero que harán los profesionales será tomar medidas de la habitación, esto te ayudará a ti para saber de cuánto espacio real dispones.

Una vez sepas esto, puedes empezar a imaginar los muebles que mejor se adaptan a tu cocina deseada. Elige electrodomésticos y muebles de calidad y no olvides que debes adaptarte a unas medidas exactas para evitar problemas.

Comunícate con los reformistas, es clave

Que tengas una buena comunicación con quien va a reformar tu cocina es esencial. No tengas miedo ni vergüenza en preguntar todo lo que quieras.

Ellos saben más que nadie y su experiencia unida a tu imaginación y deseo serán la combinación perfecta. El comunicarte con ellos va a evitarte sorpresas y ver algo que no querías en tu cocina.

Recuerda también estos consejos

Tu cocina debe ser un lugar práctico y cómodo, por eso, evita muebles y accesorios que no vayas a utilizar. La colocación de horno, microondas, lavavajillas es clave. Podrás elegir empotrarlos o no, aunque es posible que no tengas espacio para todos, por eso, escoge los que tengan mayor prioridad.

No olvides tampoco un factor clave, la ventilación. Este es un elemento clave en cualquier cocina, por lo que asegúrate de tener una campana extractora eficaz. Sin una buena extracción, tu casa se llenará de humo y esto es realmente perjudicial para la salud.

Por último te recomendamos que consideres algunas de las últimas novedades en cocinas como una gran iluminación, electrodomésticos modernos, una isla en tu cocina, adornos artesanales… Busca aquello que más se adapte a tus gustos.

No importa el porqué, hazlo

Como decíamos la cocina con el paso del tiempo sufre desgaste, pero quizás no sea esa la razón que te lleve a reformarla, quizás simplemente quieras un cambio de aires.

No importa.

sea lo que sea que te lleva a reformar tu cocina ten en cuenta los consejos que te hemos dado, define lo que quieres, ponte en manos de profesionales, elige bien los muebles y electrodomésticos que mejor se adapten a tu diseño y por último.

¡Disfruta!