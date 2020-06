La mejor manera de ahorrar ante la crisis que se avecina

Nadie esperaba que un solo individuo pudiese llegar a ocasionar una pandemia de tal magnitud, pero la realidad actualmente es la que es: todo el mundo se encuentra en alerta ante lo rápidamente que se contagia el COVID-19, un virus que si bien es cierto no tiene un alto porcentaje de letalidad como sí puedan presentar otros –ejemplificándolo el ébola–, afecta muy seriamente a las personas mayores.

Ello se ha traducido en numerosos aspectos negativos, siendo reseñable el del ámbito monetario. La economía se está resintiendo gravemente, estimándose que la caída del PIB será incluso superior a la de la crisis del 2008.

Los consumidores saben que en sus manos está la posibilidad de llegar a fin de mes más desahogados o, por el contrario, con demasiados problemas. Si prefieren hacerlo adecuadamente tienen a su disposición varios métodos para ahorrar, aunque el mejor de ellos pasa por hacer uso de un blog de chollos.

Compras online, fundamentales a día de hoy

Son muchas las personas que hasta ahora no habían experimentado en exceso los beneficios de las compras en línea. Sin embargo, el hecho de no poder salir de casa o querer evitarlo para no entrar en contacto con otros consumidores da pie a que los comercios electrónicos hayan vivido un gran boom.

Ahí es donde entra en juego un blog de chollos como el de Súper-Chollos. ¿En qué sentido? Básicamente en el de que, ante tanto cliente potencial, es comprensible que los supermercados online y tantos otros comercios electrónicos, incluyendo grandes superficies de electrónica, luchen entre sí con ofertas muy agresivas.

¿De qué se encarga un blog como éste? Principalmente de buscar los mejores precios de Internet, actualizando diariamente su web con cientos de ofertas para que los consumidores tengan la posibilidad de adquirir lo que necesitan sin que ello exija el desembolso habitual.

En efecto, los precios siempre están por debajo del coste frecuente que suelen tener los productos en cuestión, indistintamente de la categoría a la que pertenezcan. Desde artículos de primera necesidad hasta dispositivos tecnológicos y elementos de moda. La variedad de las tiendas online cada vez es mayor, siendo un claro ejemplo de ello el gigante Amazon.

Las mejores ofertas de Amazon

Ya de por sí Amazon acostumbra a tener buenos precios. Pero, ¿sabías que los mismos van fluctuando? El coste que ves un día puede ser completamente distinto al de dentro de una semana. De hecho, en ocasiones bastan un par de horas para que el precio cambie radicalmente.

El equipo de Súper-Chollos está especializado en dar caza a los precios más bajos. Tras encontrarlos publican en su blog las ofertas del día de Amazon, las cuales pueden durar desde varios días hasta tan solo unas horas o incluso escasos minutos. Esto último sucede si el producto en cuestión está muy rebajado y tiene un gran interés entre la población: smartphone, videoconsola, pequeño electrodoméstico, etcétera.

Las fluctuaciones de precios anteriormente mencionadas, en numerosas ocasiones, acaban traduciéndose en miles de ofertas día tras día. La propia Amazon recopila algunas de ellas en ciertas secciones, pero las mejores de todas pasan desapercibidas sin que los consumidores puedan aprovecharlas.

Súper-Chollos se encarga de que puedas sacarles partido a las promociones tan atractivas de Amazon. Concretamente aglutinan las veinte mejores de cada día, encargándose de publicarlas en su web. No solo eso: también proceden a explicar el por qué es tan bueno el chollo en cuestión, indicando adicionalmente las características del producto.

Con ello se evita que el internauta tenga que navegar por otros portales online para hallar dicha información, la cual es necesaria para decidir si se adquiere o no el producto ofertado. La rapidez es clave, puesto que como hemos apuntado en anteriores líneas, algunos artículos se agotan rapidísimamente.

Ahorro a final de mes

Para cualquier familia ahorrar es esencial en toda época, pero en la que nos ha tocado vivir adquiere si cabe una mayor trascendencia. Con tal de que al llegar a la última semana del mes el presupuesto a gastar sea algo más permisivo, no hay nada mejor que basar la mayoría de tus compras en las ofertazas publicadas en Súper-Chollos.

Con las suculentas promociones de Amazon que recopilan en su web y las de tantas otras tiendas que también realizan sus servicios a través de Internet, es fácil poder obtener todos los productos que necesitas sin salir de casa y a un precio menor del calculado inicialmente por ti.

En un período en el que todo son ERTEs, caídas del IBEX 35 y tantos otros problemas a nivel económico, es de agradecer la existencia de un método tan sencillo para que la situación monetaria mejore notablemente.

Para que el ahorro sea mayor no dudes en visitar frecuentemente Súper-Chollos, puesto que. Ser el primero en aprovecharlas