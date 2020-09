El mejor sacaleches del mercado

Un sacaleches, también conocido como bomba o extractor de leche, es un aparato eléctrico o manual que se utiliza para extraer leche materna. Una vez extraída los bebés pueden consumirla en biberones.

Los sacaleches son muy útiles para recolectar la leche que exceda las necesidades del bebé y estimulan a su vez la lactancia en mujeres cuya producción de leche sea baja.

El uso de estos extractores es muy adecuado en momentos de separación física de la madre y el niño que no permiten que el periodo de lactancia se cubra por completo o cuando el bebé no logra prenderse al pecho correctamente y la leche que extrae no es la suficiente.

Otro motivo por el que se utilizan los sacaleches es la donación de leche a bebés que no pueden recibirla de sus propias madres.

Los mejores sacaleches del año 2020

El mercado está lleno de sacaleches con diferentes características y ventajas según las necesidades de cada madre.

Veamos algunos de los modelos más populares.

Medela Swing Flex

Sacaleches automático eléctrico con tecnología 2-phase. Esta tecnología, que está patentada por la propia empresa, imita el ritmo con el que succiona el bebé de dos formas: extracción y estimulación.

Su embudo es muy flexible y suave, y se ajusta mejor que ningún otro modelo al pecho. La madre puede extraer leche en cualquier posición gracias a la máxima comodidad que le proporciona su ángulo rotatorio de 360º.

Es muy fácil de limpiar y puede utilizarse con las bolsas de almacenamiento y biberones Medela, para congelar la leche posteriormente.

Philips Avent SCF330/20

Sacaleches de tipo manual que se caracteriza por la facilidad de su montaje.

Su cojín masajeador es muy flexible y suave, lo que proporciona una gran comodidad al pecho. Incluye tres botes con sus tapas y una tetina de número 1. El biberón tiene una capacidad de 125 ml.

Entre sus grandes ventajas está su estimulación del flujo de la leche, su facilidad de transporte, almacenamiento y uso, su intuitivo montaje y fácil limpieza.

Bellababy Doble

Uno de los sacaleches con una mejor relación calidad-precio del mercado. Dispone de cuatro modos, con nueve niveles de succión.

Una de las características más relevantes de este sacaleches doble es su batería, que se puede cargar por corriente eléctrica o por USB, y que te permite utilizarla en cualquier sitio.

El Bellababy Doble es bastante ligero e incluye una pantalla LCD desde donde puedes controlar todo lo que necesites.

El pack incluye también diez bolsas de almacenamiento de leche y dos adaptadores.

Momcozy Automático

Sacaleches que cuenta con 16 niveles para la extracción de leche. Incorpora, además, una función memoria que te permitirá guardar los patrones que más te convengan.

Con menos de cincuenta decibelios de sonido, el motor del Momcozy Automático es uno de los más silenciosos del mercado. No supondrá ningún problema mientras tu bebé está durmiendo.

Posee una batería recargable por USB y una pantalla inteligente táctil.

La lactancia es uno de los momentos más felices en la vida de una mujer, aunque siempre pueda haber problemas a la hora de dar la leche al bebé. Un buen sacaleches, de entre los muchos modelos existentes en el mercado, puede ser tu mejor ayuda en esta maravillosa etapa.