Las mejores formas de encontrar trabajo en España

Los ciudadanos españoles no saben cómo buscar trabajo en el mercado español. Siguen utilizando el método de enviar el CV, esperar que las grandes empresas te respondas y te contraten. Por más que te duela, la tecnología ha avanzado y es más fácil buscar trabajo en piscoymate.com a comparación del método tradicional.

Un estudio realizado ha confirmado que, una parte de los jóvenes, siguen haciendo el método de enviar CV y esperar el llamado. Con este trabajo se ha demostrado que, el 80%de las personas pierden el tiempo en buscar trabajo y enviar su curriculum. El 20% faltante ha sido más inteligente y busca crear una red de contrato firme que le permita que grandes compañías se interesen de sus habilidades o servicios. Estas dos cosas son sumamente diferentes y cada una tiene sus ventajas.

En este artículo, te mostraremos las formas más habituales de buscar un trabajo en España. Estamos seguro que, alguna vez en tu vida, te habrás preguntado lo siguiente: ¿Cual es la mejor forma de encontrar un trabajo? ¿Envío mi CV? ¿Respondo Anuncios? ¿Creo una red de contactos?

Si estas son tus dudas, te recomendamos que te quedes, en este artículo, ya que te comentaremos todo lo que quieres saber. Todo lo que te mencionaremos a continuación esta basado en el estudio que ha realizado el INE (Instituto Nacional de Estadística) en donde, dicha institución, ha entrevistado acerca de 200.000 personas.

Los encuestados para determinar la manera más eficaz de encontrar trabajo en España tienen entre 16 a 64 años. A estos individuos se le ha preguntado la forma en la que encontramos su trabajo actual y si se encuentra desocupado, se le cuestiona como está realizando la búsqueda del empleo, estas preguntan ayudan a resultado final del estudio.

Sin más dilaciones, te diremos cuales fueron los resultados sobre como consiguen las personas trabajo en España. Presta mucha atención a lo que te comentaremos.

En primer lugar, el 47%, casi la mitad de los encuestados, ha afirmado que consiguieron su trabajo actual mediante contactos personales (familiares, conocidos o amigos). Con este primer resultado, podemos entender lo que te he mencionamos en el segundo párrafo de este artículo. Es muy importante, sin importar en el país que te encuentres, crear y crecer una red de contactos que te permitan conseguir grandes empleos.

Este ultimo se el famoso “Hoy por ti, mañana por mí”, la red de contacto funciona exactamente igual. Desde aquí te recomendamos que, si tienes un trabajo y sabes que, en ese establecimiento, buscan empleados para cierta tarea, no dudes en compartirlo con tus familiares, amigos o cualquier allegado que conozcas. Tarde o temprano, nunca sabrás tu futuro y está acción puede generarte una fuente de trabajo si te despiden o aún mejor, conseguir un trabajo mejor remunerado que el actual.

Por otro lado, en segundo lugar, de la encuesta, se ha posicionado la forma de presentar un CV o buscando al dueño del comercio. Aunque, no lo creas, presentarse de forma directa y espontanea en un lugar tiene sus ventajas. Si te parece imposible presentarte en una empresa para que te contrate, sin que la misma no tenga ninguna vacante para un lugar de empleo. Déjame decirte que, las estadísticas, nos muestran todo lo contrario. Desde aquí, te recomendamos que tomes acción y pongas en campaña, ya que puede haber empresas que no busquen puesto por Internet, pero, en la interna de la misma, necesitan una persona con tus habilidades.

Por último, el 7% de los encuestados ha dicho que ha conseguido su trabajo actual a través de anuncios en internet. Sin dudas que, no pierdes nada en contestar un anuncio publicitario de una empresa ya que, muchas personas, viven en las plataformas digitales y capaz, una compañía puede interesarse en tus servicios y contratarte. Recuerda que, internet cada año que pasa se esta haciendo más fuerte y esto puede llevar a que, en unos años, busquemos trabajo por este medio.

Como conclusión, existen miles de formas de buscar trabajo en España, pero, si la que te comentamos no te gustan y vives en dicho país existe otra forma. Ingresando en empleate.gob podrás encontrar miles de ofertas que te pueden interesar.