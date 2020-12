Los mejores sistemas antirrobos para casas y coches

La seguridad tanto del hogar como del coche son indispensables para garantizar la tranquilidad de sus propietarios. Aunque muchos consejos y cuidados son interesantes de cara a la prevención, nada ofrece mayores resultados que un sistema antirrobo. Tanto hogares como coches disponen de sistemas diseñados para tal fin.

Si bien es cierto que la seguridad es un concepto abstracto y basado más en percepciones que en certezas, sí es totalmente cierto que contar con los sistemas más modernos y seguros -desde la funcionalidad y la eficacia ante los intentos de robo- siempre será más beneficioso que ampararse solo en consejos, buenas prácticas y creer que “a mí no me ocurrirá”. Sea una casa o sea un coche, hay sistemas antirrobos que funcionan muy bien y no necesariamente son costosos.

La seguridad de las casas, la principal inversión

Para una persona o para una familia, tener un hogar propio es uno de los objetivos más importantes durante toda su vida. Por eso, una vez lo tienen, cuidarlo es una obligación y un sistema antirrobo es una prioridad ineludible.

En el caso de los hogares y de cualquier inmueble en general, los sistemas antirrobos son, en esencia, eso: sistemas, engranajes, la combinación de esfuerzos múltiples y de tecnologías distintivas que en conjunto proporcionen la mejor sensación de seguridad.

Cerraduras: la cerradura es el arma disuasoria más eficaz que existe, y por sí misma puede alejar todos los peligros. Adquirir cerraduras para puertas blindadas es una de las decisiones más importantes que se pueden hacer, sobre todo si estas son multipunto -mejores en calidad y precio- o digitales o biométricas -mejores de cara al innegable futuro enteramente digital-.

Puertas: como se ha hecho un guiño antes, una puerta blindada o de seguridad es un elemento muy interesante, ya que de nada servirá una cerradura de altas prestaciones en una estructura que no lo complemente con resistencia ante los abusos.

Otras puertas: puertas y ventanas, en general, deben contar con tecnologías o sistemas que combinados garanticen que el acceso inadecuado no será permitido.

Implementar sistemas antirrobo en un coche

Pero así como un hogar debe ser seguro de cara a quienes estén dentro y de cara a la tranquilidad de una persona o familia, tener un coche seguro es igual de importante. Para la mayoría de las personas, tener un coche es tener un medio de transporte para ir a trabajar o, incluso, su medio de trabajo principal, de manera que tener los cuidados y prevenciones no basta, sino que se debe invertir en un sistema de seguridad que evite cualquier intento de robo.

En esta lista de antirrobos para coche, por ejemplo, se encuentran los sistemas que hoy, por precios asumibles para la mayoría de las personas y por la fiabilidad del método, son de los más recomendados y utilizados.

Y es que la seguridad del acceso a los coches viene predeterminada por el fabricante, y en eso la mayoría de los coches modernos tiene bastante resguardo. Sin embargo, la mayoría de los intentos de robo del coche se producen por violencia contra los accesos -lunas o vidrios laterales, mayormente-, por lo que el coche quedará a merced de quien lo intente, a no ser que existan bloqueadores para el volante, para la palanca o incluso para las ruedas del coche, que están diseñados para no ser vulnerados ni destruidos, sino que pueden abrirse únicamente con una llave de seguridad.

Tranquilidad. Esa es la palabra clave sobre la que gira todo el proceso de la seguridad doméstica o del coche. Un hogar seguro proporciona tranquilidad no solo por saber que nadie entrará a robar, sino porque hay objetos de valor, de valor sentimental, personas que están en el hogar y lo sienten seguro, y la tranquilidad que genera tener sistemas que ayuden a fortalecer la seguridad es una sensación que no tiene precio. Algo que sucede, de la misma manera y casi que por las mismas razones, con el coche.