Top 7 Mejores Videojuegos 2020

GHOST OF TSUSHIMA

Embarcarse en una aventura ambientada en el Japón del siglo XII y más aún si la vives encarnando a un samurái que tiene que luchar para sobrevivir. El videojuego Ghost of Tsushima es un magnífico juego de aventura y acción en el que tendrás que enfrentarte a un gran número de enemigos contra los cuales deberás demostrar tu destreza en batalla. El ámbito de la lucha es tan importante que lo han tratado con sumo cuidado, el control es agradable y las mecánicas apropiadas. Este juego es uno de los que mejores gráficos proporciona en la PS4, los cuales van acorde con la calidad de la historia que presenta este gran videojuego no querrás dejar de jugar con el objetivo de descubrir más y más sobre cómo va a seguir avanzando y mientras irás acompañado de unos encuentros muy entretenidos.





THE LAST OF US: PARTE II

Muchos conocimos el comienzo de la historia de Ellie y Joel en la entrega anterior de este videojuego, The Last Of Us, sin embargo, es muy probable que aunque no pudieses vivir esta historia a través de tus propias manos, hayas seguido la historia por algún otro medio ya fuese viendo a otra persona jugar o con alguna noticia que te explicase la historia. Si alguno de estos dos casos se te aplica, no puedes perderte esta segunda entrega en la que nos encontramos con una trama mucho más madura que va acorde con el desarrollo de nuestra protagonista. Si no conoces la primera parte no te preocupes puesto que el desarrollo de la historia sigue siendo igual de entretenido habiendo introducido nuevas posibilidades con respecto al juego anterior, que aunque sea una historia lineal hace que cada paso sea divertido.

WATCH DOGS: LEGION

La saga Watch Dogs lleva varios años proporcionándoles nuevos títulos, pero sin duda el mejor de ellos es Legión, la entrega más reciente de este 2020. Esta nueva entrega no tiene nada que ver con los Watch Dogs Legion key anteriores puesto que sus historias son totalmente independientes, pero lo que sí se sigue manteniendo es la temática de hackear. En este nuevo juego lo han llevado al extremo y al ambientarse en un mundo más futurista somos capaces de hackear casi cualquier cosa que nos encontremos a nuestro alrededor. Además, no solo podremos hackear cosas, si no que deberemos reclutar NPCs (personajes no jugables que andan por el mapa) para que apoyen nuestra causa y podremos tomar el control de cualquiera de ellos. Esta novedad es la que le da a esta nueva entrega el empujón que necesitaba para hacerlo el mejor Watch Dogs hasta la fecha.

FINAL FANTASY VII REMAKE

Muchos habréis oído hablar del Final Fantasy VII original, categorizado por muchos como el mejor Final Fantasy de todos, o incluso el mejor juego de la historia para otros. Sin embargo, lo que sí es cierto es que este Remake es como ningún otro puesto que mantiene la historia del original con los detalles que lo hicieron destacar en su momento mientras que mejora y pule todos los defectos de juego que salió al mercado hace ya 23 años. El único inconveniente es que la historia no está completa en este primer Remake si no que solo cubre la parte inicial del juego inicial, sin embargo, saldrá más adelante el resto del juego y aún con esta pequeña pega creemos que merece totalmente la pena hacerse con este primer trocito de la historia, sobre todo si fuiste uno de los que no pudo experimentar el juego original.

HADES

Hades es un juego que lleva ya varios años por el mercado de los videojuegos, sin embargo, no ha sido hasta este año que no ha salido a la venta con su versión definitiva y no como un Acceso Anticipado. Al salir su versión final a la venta, todo el mundo se puso a jugar a este juego estilo Roguelike, este estilo de juego en el que una vez que mueres vuelves al principio de la partida, pero cada vez desbloqueando mejores ventajas que te permiten llegar más lejos en cada partida. Además de tener esta dinámica de juego tan adictiva, nos encontramos con un diseño artístico impresionante que acompaña a todo el juego, igual que los pequeños tramos de historia que nos encontramos los cuales se basan en personajes y mitos de la mitología griega, empezando por el personaje que controlamos, Zagreo, hijo del mismísimo Hades. Sin duda Hades es un juego más pequeño que el resto de esta lista, pero no por eso merece menos la pena.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

Este juego es un tanto distinto a los demás, sí, es un videojuego, pero se parece más a un simulador de vuelo profesional. Puede que de primeras no parezca que vaya a ser un juego para todos los gustos, pero no os quedéis con esa idea. Flight Simulator es un juego que te permite volar todo tipo de aviones, pero lo más impresionante es por qué lugares te permite volarlos y es que tienes todo el planeta tierra disponible. Puedes salir desde cualquier aeropuerto del mundo, sobrevolar cualquier océano, ciudad, monumento, incluso puedes sobrevolar tu propia casa. Sin duda me parece que lo que han conseguido hacer con este juego es increíble y aunque sea solo para disfrutarlo un puñado de veces creo que merece no perderse esta experiencia.

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

Cambiamos un poco de tercio introduciendo un juego exclusivo de Nintendo Switch que poco tiene que ver con la aventura. Sin embargo, esta falta de aventura y acción no hace que sea menos apetecible, Animal Crossing es una saga conocida por la libertad que te proporciona a la hora de proponerte tus propios objetivos. Normalmente este juego se desarrollaba en un pueblo al que llegar como nuevo vecino y vas mejorando dicho pueblo poco a poco mientras consigues pagar el alquiler mediante las opciones que te deja el juego. Sin embargo, han cambiado de localización esta vez a una isla desierta a la que llegas como un nuevo habitante, por lo tanto, serás tú el encargado de mejorar, decorar, ampliar y conseguir habitantes para la isla. Sin duda un juego relajado y entretenido que conquistó las redes cuando salió en marzo de este año.





