Menorca, la isla del amor, el destino perfecto para casarse

Menorca, una isla que se encuentra ubicada en nuestro país, específicamente que forma parte de las Islas Baleares, se ha convertido en los últimos años en el destino más elegido por parejas de todo el mundo para casarse. En pocas palabras, Menorca se convertido en la isla del amor.

Para conocer un poco más sobre las razones por las cuales esta isla se ha convertido en el destino de muchas parejas (incluidos famosos como el jugador de basquetbol Sergio Llull) conversamos con el mejor fotógrafo de bodas de la isla: Ayoub Etmaiti.

Entrevista con Ayoub Etmaiti, fotógrafo de bodas en Menorca

P: ¿Ayoub podrías decirnos la razón por la que Menorca es el destino preferido por muchos españoles y europeos para casarse?

R: ¡Hola! Primero que todo agradeceros por traerme. La verdad es que es impresionante la cantidad de personas que nos visitan anualmente y que deciden hacer sus bodas en los diferentes espacios que la isla tiene para ofrecer.

R: Entre las grandes razones por las que tantas personas visitan Menorca y hacen sus bodas en esta isla es que se ofrecen muchas posibilidades de lugares hermosos en los que puede darse la boda, además, la tranquilidad es una de las virtudes de esta pequeña isla y de sus diferentes lugares.

R: También es importante mencionar que las fotos y los reportajes que pueden tomarse para recordar la boda son impresionantes, no os imagináis la variedad de paisajes en los que se han dado algunas bodas en Menorca y lo hermosas que han quedado las fotos y los videos para el recuerdo.

P: En tu opinión personal: ¿Qué hace especial a esta isla y que la diferencia de otras de las Baleares?

R: No es porque sea un fotógrafo de bodas en Menorca (porque también hago bodas en Madrid), pero la verdad es que la gran diferencia que noto de esta isla, de sus paisajes y de sus posibilidades para preparar la boda perfecta es la tranquilidad en la que puede desarrollarse una boda.

Y es que podéis alquilar espacios bastante alejados y con paisajes inolvidables en los que estaréis solos los invitados y los novios, no habrá nadie que os moleste, no habrá ruido cerca, no tendrán ningún elemento externo que pueda fastidiaros vuestra boda.

P: La última y nos vamos: ¿Tienes alguna recomendación para alguien que decida casarse en Menorca?

R: La verdad es que la única recomendación que podría hacer es que tomen la mejor decisión de su vida y lleven a cabo su boda en esta hermosa isla, la verdad es que no se arrepentirán y será la mejor decisión de su vida. También recomiendo que contraten a un buen fotógrafo para que los recuerdos de la boda (lo único que les queda) sean de gran calidad.

¡Ya conocen un poco más sobre Menorca! Una isla que se ha convertido en los últimos años en la isla del amor, en un destino para que personas de todo el mundo disfruten de su boda y aprovechen además, de pasar unas vacaciones que nunca, pero nunca, olvidarán.