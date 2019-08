Si estás pensando en comprar un escritorio, lo primero que debes pensar es si lo vas a comprar vía online o en la tienda física. Hoy en día, es algo muy habitual comprar, por ejemplo, una camiseta sin verla ni tocarla. ¿Pero y si en vez de ropa hablamos de una mesa? ¡aquí surgen más dudas! Pues tenemos que decirte, que la oferta de muebles online cada vez es mayor, a si que, si te estás planteando comprar escritorios online, no te preocupes, te ofrecerán las mismas garantías que en cualquier tienda física.

Por otro lado, tenemos que decirte, que en el mercado existe una infinita variedad en cuanto a escritorios. Una de las primeras características en las que tendrás que pensar, es en el tipo de material en el que estés interesado/a para dicho escritorio. Podemos apostar por la madera, hay mesas de metal, de aluminio… pero las que realmente causan furor en el mercado, ya que son una tendencia actual, son las mesas de cristal.

Comprar una mesa escritorio de cristal es una buena idea. Y es que son un elemento que no puede estar más de moda en 2019, y que seguirá siendo tendencia. ¿A que se debe? A su ligereza visual, ya que dejan pasar la luz, y además agrandan el cuarto en el que se encuentra presente. Realmente, estas mesas son perfectas tanto para dormitorios, como para cualquier tipo de espacio. Aunque, en el mercado puedes encontrar opciones más clásicas, o más modernas, pero, en cualquier caso, seguro que localizas aquella alternativa que se adapta al lugar en el que la vas a colocar. Sin más dilación detallamos las principales ventajas de comprar una mesa de cristal.

¿Por qué deberías comprar una mesa escritorio cristal? Ventajas principales

Ayuda a que los espacios parezcan mucho más amplios

La gran ventaja del cristal frente a otros materiales es su gran capacidad para reflejar la luz. Esto hace que el entorno parezca más grande de lo que es en realidad. Por ello, se adapta tanto a espacios grandes, como a los más pequeños, sin llegar a recargar el ambiente.

¿No tienes mucho espacio en el dormitorio, en el cuarto de estar o en el salón? Con una mesa escritorio de cristal solucionarás este problema. Asegúrate de que le llegue la luz natural y no te preocupes de nada más.

Se combina con prácticamente cualquier tipo de decoración

La gran ventaja de que la mesa sea transparente es que será mucho más fácil de combinar con cualquier tipo de decoración. No importa si tienes una decoración más moderna, clásica, vintage, o de cualquier otro estilo; tan solo tendrás que echar un vistazo al catálogo de las mejores tiendas para muebles, y verás como no tardas en encontrar una mesa escritorio cristal que se adapte a la misma.

Eso sí, hay que tener un poco más de cuidado con la decoración, ya que no solo contará el estilo de la propia mesa, si no también lo que se coloque debajo.

Son elegantes y sofisticadas

Seguramente te habrás dado cuenta de que la mayoría de las oficinas actuales deciden apostar por mesas de cristal. Y esto es debido a que son elegantes y sofisticadas, ajustándose a la altura de las circunstancias.

Debe prestarse especial atención a la silla que se va a usar con la mesa escritorio de cristal, a si se va a colocar una alfombra o no, además de a cualquier detalle relacionado.

En principio, no deberíamos tener ningún problema para combinarla con una silla.

Mantenimiento

En cuanto al cuidado, es tremendamente sencillo y simple. Es decir, como cualquier otro mueble de cristal, no necesita ningún tratamiento de limpieza específico, como en el caso de otros materiales. Con una simple bayeta y un limpiacristales lo tienes todo para limpiar ¡Es así de sencillo!

Por otro lado, algo que mucha gente desconoce sobre una mesa escritorio de cristal, es que son muy resistentes y aunque parezcan frágiles, son difíciles de romper. Esto se debe a que los nuevos vidrios son más seguros, por tanto, ya no son tan frágiles como antiguamente. Aunque el vidrio de apariencia de frágil, lo cierto es que soportan golpes y arañazos, aunque debes tener cuidado, ya que, si no escogemos un buen cristal y no tenemos el suficiente cuidado, puede rayarse. Por otra parte, también se recomienda colocar alfombrillas o una base de apoyo, donde colocar los objetos que tengas encima.

Precio asequible

Ya hemos comentado que existen muchos tipos de mesas de escritorio de cristal. Esto no solo es una ventaja porque tendremos más variedad a la hora de elegir, sino porque también podemos encontrar un precio que se adapte al presupuesto con el que contamos.

Existen modelos realmente asequibles, a precios reducidos, pero manteniendo la calidad en lo más alto.

Así que no lo dudes más: apuesta por una mesa escritorio de cristal y verás lo bien que se adapta al entorno en cuestión. Quedará estupendamente.

Por tanto, si estas pensando comprar un escritorio online, no olvides tomar medidas del espacio que tienes en casa ¡mide, mide y vuelve a medir! Para que así quede perfecto en tu habitación.