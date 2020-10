Moda otoño-invierno 2020 2021

Se acabó el verano y toca pensar en revisar nuestro armario para el otoño e invierno. Si te gusta estar elegante, pero ser diferente, original, algo vintage, retro pero moderno, lo tuyo es el boho chic. Este es un estilo bohemio-elegante, con prendas y complementos románticos, originales y creativos, desde un top de croché a un bolso trenzado de piel.

El estilo boho chic mezcla colores naturales (blanco, marrones, beige, verde oscuro, tierra, entre otros), croché, motivos étnicos, pantalones acampanados, botas y sobre todo muchos complementos como collares, sombreros, pulseras y bolsos pero todo ello dando la sensación de comodidad y naturalidad.

Si te gusta este estilo pero no encuentras prendas fácilmente o te es difícil elegir, te indicamos los puntos clave con los que podrás tener tu look boho chic personal al combinarlos todos, o parte, a tu gusto.

Pantalones

Los vaqueros acampanados son los pantalones boho por excelencia, ya que estilizan, hacen tus piernas largas y combinan con todo. Son muy favorecedores y cómodos y valen para cualquier ocasión. También entran en este estilo los pantalones anchos, ya sean de lana, pana u otros tejidos calentitos; nos vestirán en estos días fríos, combinados con un jersey grueso.

Estampados de flores

En faldas o vestidos largos, blusas o complementos como un pañuelo. Este año también en otoño.

Botas

Las botas cowboy son las reinas de este estilo, combinan con vaqueros y con faldas de forma genial y dan un toque boho a cualquier look. Este otoño las botas cowboy han vuelto. Los botines o botas de ante también nos proporcionarán un toque muy elegante.

Cárdigan

De lana o algodón pero gruesos y calentitos, combinan perfectamente con vestidos, faldas o tus vaqueros.

Flecos

En la ropa y también en los complementos. En un look ideal llévalos solo en una prenda, ya sea un chaleco, un bolso, o los pantalones, pero solo en una.

Vestidos largos y vaporosos

Son clave al igual que los pantalones. Se combinan con botas, chalecos y cárdigan. Un vestido largo estampado es de lo más boho, y con un par de complementos, tenemos el éxito asegurado.

Sombreros

Están muy de moda y son uno de los complementos más boho. Consigue uno de ala ancha, en color cálido, y cuando te lo pongas no podrás prescindir de él.

Chaqueta vaquera

Es la prenda perfecta para el otoño, junto con los vestidos largos o los vaqueros.

Bolsos

Los bolsos son el complemento boho que más nos va a identificar. Para el otoño-invierno los materiales son piel, cuero y ante. Sería ideal un bolso trenzado de cuero. Monaur tiene una gran variedad de bolsos de cuero italiano.

Si ya eres fan de la moda boho chic, en https://monaur.com/ tienes muchas ideas para este otoño-invierno. Si en cambio aún no has probado este estilo pero quieres sentirte diferente, guapa y estilosa, puedes ir adquiriendo un par de prendas que den a tu look ese toque boho, como unas botas y unos vaqueros acampanados, o bien un bolso boho y un sombrero. Seguro que no te arrepentirás.