Movidy ¿Se había ido? está aquí y totalmente renovado en 2021

Estamos seguros de que has escuchado sobre Movidy ya que esta es una de las plataformas más populares que existen en la actualidad.

A través de ella podemos ver una gran cantidad de series y películas de forma completamente gratis. De este modo, vamos a poder ver los estrenos más recientes, sin tener que contratar una suscripción en Netflix, HBO, Disney+, etc.

Aunque, se pueda pensar que Movidy es una plataforma de streaming nueva, la realidad es otra, ya que esta lleva bastante tiempo en la internet. De hecho, por muchos esta es la encarnación de lo que en su momento fue Xdede, la cual no opera a día de hoy. Sin embargo, si pasamos al caso de Movidy esta tiene varias ventajas, que la hacen destacar entre otras similares.

Para empezar, debemos mencionar que contrario a lo que sucede con otras páginas similares esta no almacena contenido. De hecho, lo que hace Movidy es enlazar al contenido, algo muy diferente a lo que hacen las páginas Megadede.

Por otro lado, está la libertad de no contar con un DRM en las series y películas. Esto se debe a que generalmente Movidy conserva dicho contenido mucho después de que desaparezca de cartelera.

Si tenemos lo mencionado en cuenta podemos ver películas o series, al momento que los canales oficiales deciden que ya no es rentable para ellos y eliminan el acceso a ello. Este, también, es un método de Movidy para protegerse, ya que páginas como estas suelen ser perseguidas para cerrarlas.

Sin embargo, esto no quiere decir que haya que esperar mucho tiempo para que las películas o series de estreno estén disponibles. De hecho, estas son subidas de forma rápida, así que podemos disfrutar de contenido actualizado.

Pero, obviamente, la gran ventaja de todo esto es que podemos ver películas y series sin pagar por ellas. Esto es lo más importante, ya que no todos pueden pagar una suscripción para las distintas plataformas de streaming que hay disponible. Al mismo tiempo, nos ahorramos tener que comprar cada una de las películas por separado.

Recordemos que, aunque, contratemos algunas de las plataformas mencionadas en ciertos casos hay contenidos que no vamos a poder ver. Esto se debe a que no siempre están disponibles, es decir, que si queremos ver una película de Disney+ en Netflix puede que no se pueda, ya que es exclusiva de la primera.

Con Movidy esto no sucede, ya que podemos ver todo el contenido que nosotros queramos. Sin embargo, tienes que saber que hasta hace poco esta web había sido eliminada, y es que la persona responsable de su creación lanzó un comunicado donde indicó que el 31 de diciembre del 2020 iba a cerrar.

En su momento, esto último no iba a suceder si alguien quisiera adquirir y la pueda manejar. Sin embargo, esto no ocurrió por lo que al final la página de streaming fue cerrada. Pero esto no duró mucho ya que Movidy ha regresado y lo mejor de todo es que ahora está completamente renovada.

Esto representa una gran noticia para muchos de nosotros, ya que cuando la misma cerró muchos usuarios se lamentaron, ya que perdieron una de las mejores formas de ver contenido. Recordemos que el crecimiento que tuvo esta página a lo poco de su lanzamiento fue inmenso, de hecho mensualmente contaba con 8 millones de visitas.

Su nuevo lanzamiento y con las mejores que ahora tiene es una gran noticia, por lo que vamos a poder seguir disfrutando de todo el contenido que esta nos ofrece. Te recordamos que, en esta página, vamos a poder encontrar contenido incluso luego de que haya sido eliminado del canal oficial.

Esto último representa una gran ventaja, ya que muchos de nosotros hemos pasado por la desaparición de alguna película o serie que queríamos ver. Cuando esto ocurre puede que se torne un poco complicado conseguir lo que buscamos.

Esto no sucede con Movidy, ya que aunque el contenido no permanece por siempre sí que está por un largo periodo de tiempo, el suficiente como para que podemos ver la película que queramos. Por todo esto, esta página es una de las mejores para ver contenido de otros servicios de streaming.