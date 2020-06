La movilidad urbana frente a la nueva normalidad

La crisis que se ha vivido en todo el mundo puede tener muchas consecuencias en el futuro y si queremos evitar vivir una situación tan complicada como la que pasamos en los últimos tres meses es importante tomar conciencia y entender que debemos cambiar nuestra forma de pensar y de hacer las cosas.

Uno de los consejos más importantes que se han dado respecto a la movilidad urbana en la nueva normalidad (y que debe tomarse en cuenta) tiene que ver con mantener distancia tanto en el transporte público como cuando caminamos por la calle, paseamos en el parque y en general en cualquier otro lugar.

¿Qué decisiones tomar respecto a la movilidad urbana en la nueva normalidad?

Claramente deben tomarse decisiones importantes respecto a la movilidad urbana en esta nueva normalidad y es que nadie quiere volver a pasar por un confinamiento tan estricto y tampoco quieren infectarse con un virus que es verdaderamente fuerte. Por lo tanto, pueden tomarse diferentes decisiones para mantener la distancia mientras seguimos movilizándonos sin problema.

La bicicleta es la que más ha ganado terreno frente a la pandemia, como un medio seguro y económico para trasladarse, pero ¿qué pasa con quienes no pueden o quieren pedalear?

Las motos: perfectas candidatas para la movilización urbana

Una primera opción bastante interesante para la movilización urbana manteniendo la distancia es el uso de motocicletas. Estos vehículos además de ser bastante económicos, pueden gastar mucho menos combustible y ayudarnos a ahorrar incluso bastante dinero. Eso sí, es importante que tengan los permisos para poder movilizarse legalmente y utilizar el equipo necesario para protegerse, como por ejemplo, el casco de moto (un equipo totalmente obligatorio).

Vehículos de movilidad personal (VMP)

Otra opción que debe tomarse en cuenta en términos de medios de transporte alternativos son los vehículos de movilidad personal, entre ellos los más importantes que queremos recomendar son los patines eléctricos, vehículos realmente cómodos, fáciles de utilizar y que pueden ahorrarnos mucho tiempo.

Eso sí, es importante que miren la nueva instrucción que sacado la DGT respecto a diferentes modelos de patines eléctricos para que tomen una decisión inteligente y que no seleccionen algunos modelos de patines eléctricos que cuentan con restricciones para la movilización.

Personalmente nos gustaría recomendarles utilizar aquellos patines eléctricos que no necesitan permisos para ser utilizados, en este caso deben ser patines que no superen los 25 km/h de velocidad, entre otras cosas. Un ejemplo de estos vehículos son los patinetes Cecotec Bongo Serie A o Bongo Serie Z que no necesitan de ningún tipo de permiso para que podéis circular sin problema.

¿Qué permite un VMP?

Un vehículo de movilidad personal permite a sus usuarios movilizarse sin tener que gastar energías y sobre todo, para la nueva normalidad, nos permite estar alejados a más de 1.5 metros de otras personas y así cumpliremos la ley y además, cuidaremos nuestra salud.

Como deben saber, el gobierno ha decidido sancionar la distancia mínima posible en 1,5 metros, esta sanción claramente nos obliga a pensar en métodos de transporte alternos y que sean más seguros que el transporte público. Lo más seguro es que en los próximos meses el uso de los métodos de transporte alternos que les comentamos anteriormente aumente bastante.