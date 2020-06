Mundo onírico: el significado de los sueños como vía de autodescubrimiento

No todo lo que ocurre a nuestro alrededor y lo captamos de forma consciente es la única vía de conocerse a uno mismo. El ser humano es la especie más compleja del planeta y esto se expresa de manera maravillosa dentro de la misma cotidianidad, forjando así la personalidad de cada individuo a diferentes capas de realidad. Los sueños forman parte de nuestro día a día y aprender a entender sus significados es una de las formas más ricas de comprender en profundidad los acontecimientos, así como su impacto en nuestra persona.

¿Qué relevancia tienen los sueños en nuestra vida?

Los sueños son un aspecto inherente al ser humano que, a lo largo de la historia, han estado cargados de misterios. Grandes figuras de la psicología y la psiquiatría han tratado de desentrañar su naturaleza, dando una respuesta eficaz al significado con el que cuentan. Uno de los grandes resultados de estos estudios es que, tal y como se refleja en esta fuente, los sueños son una vía esencial para el autoconocimiento personal.

Si bien es cierto que el mundo de la onírica ha recibido toda clase de interpretaciones, entre las que se encuentran aquellas de carácter místico, uno de los puntos de convergencia de muchos de los analistas de los sueños es que estos responden a los acontecimientos y preocupaciones que nos envuelven. Debido a ello, conocer las manifestaciones más comunes y saber aplicar una interpretación real, es una de las formas más satisfactorias de profundizar en nuestra vida y actuar en consecuencia.

De todos los estudios que se han publicado a lo largo de la historia, cabe destacar la obra de Sigmund Freud “La interpretación de los Sueños”. En estas páginas se elabora una teoría en la que se establece un vínculo directo entre las emociones que sentimos en el día a día y las expresiones del subconsciente. Dotando a la propia persona de una mayor perspectiva de la parte más oculta en su vida.

Así pues, por mucho que la tendencia social ante los sueños sea la de ignorarlos o simplemente comentarlos como algo anecdótico; en realidad estamos hablando de la expresión viva del inconsciente. Una sucesión de acontecimientos que genera nuestro cerebro y que, si seguimos las vías de interpretación de mayor prestigio, nos regalará una nueva manera de entender las emociones personales y el mundo en general.

Diccionario de los sueños, encuentra tu caso en particular

Lo primero que has de saber cuando se habla de diccionario de los sueños es que cada caso en particular es especial. Puesto que se trata de algo totalmente individualizado, la interpretación puede variar según las circunstancias del entorno y la propia manera de expresión en el sueño. No obstante, acudir a la web oficial de diccionario de los sueños es una forma de potenciar las probabilidades de dar una respuesta coherente a la manifestación onírica en cuestión.

Los sueños, a rasgos generales, pueden dividirse en diversas temáticas recurrentes. La primera a destacar son los objetos que, gracias al buscador de este diccionario, vamos a categorizar entre las más comunes. La comida, por ejemplo, hace referencia a los temores; los espejos a los problemas amorosos; mientras que, por otro lado, la vajilla y las cajas tienen que ver con la propia satisfacción en la vida.

En el caso de los sueños con animales, dos de los más buscados son las serpientes y las arañas. El primero de ellos, suele estar relacionado con las dificultades más grandes que afrontamos en el día a día; pero, cuando son arañas lo que experimentamos, estas son la evidencia de una traición.

En último lugar, cabe hacer mención a los sueños con determinadas situaciones que, al contrario de lo que se suele creer, no siempre son relativas a las que vivimos de forma consciente. Volar, uno de los sueños más repetidos, está relacionado con las expectativas en la vida; y, en el caso de la muerte, suelen ser manifestaciones oníricas ante cambios vitales.

Indagar en este sector resulta de lo más entretenido y, a medida que lo vamos haciendo, descubrimos partes de nosotros mismos que teníamos escondidas. Porque potenciar el autoconocimiento es realmente nutritivo para el espíritu y gracias a estos portales web lo tenemos realmente fácil.