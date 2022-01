Si necesitas un abogado online, con Legify® es muy fácil

Dada la complejidad que suele traer consigo el asesoramiento legal, no es de extrañar que cada vez más ciudadanos se estén decantando por los profesionales que se encuentran registrados en la plataforma online Legify. Sin ir más lejos, en los últimos meses se ha erigido en uno de los sitios web de referencia en lo que a prestación de servicios jurídicos se refiere. El principal motivo que está detrás de su éxito no es otro que la facilidad con la que se llevan a cabo los múltiples procedimientos supeditados a la Justicia.

Prueba de ello es que los usuarios registrados tienen acceso a los mejores Abogados Online en Legify. Además, los primeros no solo tienen la posibilidad de elegir cuál de los letrados se adapta en mayor medida a su caso, el cual pueden publicar gratuitamente, sino también de comprobar su coste, la duración estimada para resolverlo y la especialidad de estos últimos. Es decir, no necesitan personarse en un bufete de abogados, pues estas gestiones se realizan única y exclusivamente vía internet.

Registro sin compromisos

Tal y como hemos mencionado al comienzo de este artículo, Legify te ofrece la oportunidad de registrarte en su plataforma con el fin de iniciar la búsqueda de un abogado que sea idóneo para tu caso, así como de publicar este último. Sin embargo, es cuando menos importante destacar que dichas acciones no tienen coste alguno. De modo que podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la primera toma de contacto con dicha plataforma consiste en un registro sin compromisos.

Una vez dentro, tomarás una decisión con base en el coste de los servicios del letrado en cuestión, pero también según el tiempo que consideres oportuno para resolver tu caso, la reputación que tiene a sus espaldas y, cómo no, la especialidad a la que se dedica. Tampoco podemos pasar por alto que los profesionales de Legify, quienes han accedido a la plataforma a través de esta oferta de trabajo derecho, cuentan con varios servicios determinados en paquetes elaborados por ellos mismos.

Comodidad asegurada

Como ves, tanto clientes como profesionales tienen libertad de decisión en todo momento. No obstante, las facilidades para ambos grupos no acaban ahí. Cuando acceden a colaborar entre ellos, la plataforma pone a su disposición la posibilidad de llevar el caso desde casa, mediante el intercambio online de mensajes y documentos completamente cifrados. Como no podía ser de otra manera, también nos referimos a pagos, facturas, documentación asociada, etcétera.

Todas estas facilidades han convertido a Legify en una de las plataformas dedicadas al asesoramiento legal más innovadoras y ágiles de la red. Solo basta con que publiques tu caso y, acto seguido, describas la situación en la que te encuentras en ese momento y el tipo de ayuda que precisas dentro del sitio web. En cuestión de minutos, recibirás las primeras propuestas por parte de los múltiples abogados registrados. Cuando tengas clara tu elección final, comunícaselo al susodicho y comienza a prepararlo desde casa. ¡En menos de lo que esperas obtendrás una respuesta de la Justicia!