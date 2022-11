NEXT Electric Motors revoluciona el mercado de las motos eléctricas

La empresa Española de motos eléctricas NEXT Electric Motors está revolucionando el mercado de las motos eléctricas gracias a su modelo NEXT Mojito y el inminente lanzamiento de la esperada NX2 de la que os hablamos a continuación.

NEXT Mojito – La moto eléctrica más refrescante

Sin embargo, es gracias a la NEXT Mojito que NEXT Electric Motors ha logrado posicionarse en los primeros puestos de ventas de motos eléctricas en toda Europa. Y no es para menos, ya que este scooter equivalente a 125cc consigue la mayor autonomía del mercado al precio más barato. ¡La auténtica calidad-precio representada en una moto eléctrica!

NEXT Mojito.

Con un precioso diseño, que recuerda a la icónica Lambretta, la NEXT Mojito es capaz de recorrer 200km de autonomía real en su versión Powerpack de dos baterías.

Para los que no necesiten tanta autonomía y solo deseen recorrer trayectos urbanos, la versión estándar con una batería es más que suficiente; ya que es posible realizar 100 km por recarga. Además, en la versión estándar hay espacio para alojar un casco bajo el asiento. Incluso si éste es integral.

En cuanto a velocidades, la moto alcanza los 105 km de velocidad máxima, velocidad más que suficiente para trayectos urbanos y salidas a autovía.

Todo esto siendo la moto eléctrica más barata del mercado para esa autonomía. Y es que la NEXT Mojito cuesta 3.499€ con una batería y 4.399€ con dos baterías.

Como en todas las motos de esta compañía, el precio incluye el envío a cualquier parte de España (incluidas las islas) y el seguro gratuito el primer año. También existe la posibilidad de financiar sus motos online, con unas excelentes condiciones. Ya que si se financia hasta 24 meses no hay que pagar comisión alguna, aunque podremos financiar hasta 80 meses todos sus vehículos.

Además, durante estos días la empresa dispone de ofertas especiales para el Black Friday en su web, que estarán disponibles hasta el lunes 28.

NX2 – Presentada en EICMA (Milán)

Este 2022 NEXT Electric Motors ha batido récords y gracias a su NEXT Mojito y no se espera menos para 2023, ya que la marca acaba de presentar en Milán lo que se espera que sea su nuevo modelo top ventas: La NX2

Esta moto eléctrica GT, que la marca acaba de presentar en la feria de EIMA de Milán dispone de un carácter más deportivo, y está orientada para una tipología de cliente más pasional y que disfruta de sus trayectos del día a día.

Además, como alcanzará velocidades altas es ideal para personas que viven algo más alejadas de su puesto de trabajo ya que puede entrar en autovía con facilidad.

NX2.

La NX2 pasa directamente a competir con la Silence S01 o la Nerva EXE. De momento no existen muchas alternativas a este diseño y tipo de moto en el mercado del eléctrico.

“Nuestro objetivo es copar un nuevo nicho de mercado, así como ya hemos conseguido con la NEXT Mojito con el estilo retro y la gran autonomía que ofrece. Además, queremos asegurarnos una posición temprana en esta categoría, y ampliar el catálogo para poder lograr acercarnos a un público que hasta ahora no tenía una alternativa de moto en NEXT Electric Motors” Comenta la marca.

Las características provisionales de la moto prometen una autonomía de 150 km reales y una velocidad máxima de 120km/h.

Además, una de las características principales de la moto es que dispondrá de dos baterías. Una fija de unos 120ah y otra extraíble de 40ah, lo que ofrecerá una potencia máxima de 11kw al modelo.

La NX2 estará disponible para PRE-ventas, (con precio especial de lanzamiento) en primavera de 2023 para fecha de servicio en verano de 2023. De momento no hay un precio final para esta moto eléctrica, pero según afirmó NEXT en la feria de Milán, tendrá un PVP de aproximadamente 7000€.

NX2.

La expansión de NEXT Electric Motors

La marca NEXT Electric Motors crece como la espuma, habiendo triplicado este año su facturación respecto a 2021, con un 60% de sus ventas fuera de España.

Según la marca “para 2023 pretendemos duplicar las cifras de facturación de este año y conseguir adentrarnos en Reino Unido. Además, estamos ya trabajando para cruzar el charco y vemos grandes posibilidades en Latinoamérica”.

De momento, ya disponen de representación en venta en casi todos los países europeos además de en África. Este año han conseguido abrir mercado en Malta e Italia, y pretenden cerrar el año expandiéndose a Alemania y Austria.