Nueva convocatoria de Correos: más de 3000 plazas para 2020

Correos acaba de abrir plazo para presentarse a las Oposiciones de este año. Es una buena oportunidad para conseguir empleo, ya que se ofertan 3.421 plazas repartidas por todo el territorio nacional.

El plazo de inscripción de Correos comenzó el 23 de noviembre y las personas interesadas tienen hasta el próximo 2 de diciembre para apuntarse. La inscripción se hará exclusivamente a través de la página web de Correos, dentro del apartado “Alta de inscripción”. Para su formalización, hay que abonar una tasa de 11,65 euros que se pagan de forma telemática.

Requisitos de la convocatoria 2020

Para la convocatoria 2020, se han establecido una serie de requisitos generales y otros que varían dependiendo del puesto al que se quiera optar. Así, se ofrecen plazas para tareas de reparto y reparto motorizado, agente de clasificación y atención al cliente en las oficinas de Correos.

Los requisitos generales más destacados son estar en posesión del título de ESO o Graduado Escolar, no tener un contrato fijo con Correos o no haber sufrido un despido disciplinario dentro de Correos o la no superación del proceso de prueba en anteriores contratos.

Para optar a los puestos de reparto motorizado, se necesita además tener los carnets pertinentes para conducir el vehículo adjudicado a cada puesto. Es muy importante tener en cuenta que hay que cumplir todos los requisitos antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, es decir, antes del 2 de diciembre.

En cuanto a la presentación de méritos, debes obtener los títulos y documentos acreditativos antes de 30 de noviembre, aunque se pueden presentar con fecha posterior. Para optar a la valoración de méritos es imprescindible haber superado el examen. El máximo de puntos que pueden obtenerse son 37.

¿Cómo son los exámenes?

Los exámenes varían dependiendo del puesto al que se quiera acceder. Así, se hará un examen para los puestos de Reparto y Agente de Clasificación y otra para Atención al cliente. Cada prueba consta de 100 preguntas tipo test. Los opositores pueden elegir entre presentarse a ambas pruebas o solo a una de ellas. Tras la publicación de notas, se establece un periodo de 7 días naturales para presentar reclamaciones.

Plazas ofertadas en Correos

Las plazas ofertadas en Correos se distribuyen por provincias. Las provincias donde se oferta un mayor número de puestos de trabajo son Barcelona (698), Madrid (590), Valencia (232), Vizcaya (119), Zaragoza (113) y Guipúzcoa y Sevilla con 85 plazas cada una. Las provincias con menos puestos ofertados son Ceuta y Melilla (3), Ávila (4), Soria (5), Zamora y Guadalajara (6) y Teruel (7).

Ten en cuenta que la inscripción se hace vía online, por lo que deberás identificarte en la web de Correos con tu DNI y una contraseña. A la hora de rellenar los datos personales del formulario, es fundamental que compruebes que la dirección de correo electrónica es correcta, ya que te llegará a ese correo una confirmación. También te llegará al correo un mail con tu número identificador de la inscripción y el justificante de pago de las tasas, que también deberás abonar en el momento de la inscripción de forma online. Para saber cómo inscribirse paso a paso en las oposiciones de Correos, te recomendamos este artículo donde se explica el proceso de forma detallada para que no te quede ninguna duda.