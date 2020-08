La nueva oferta de empleo que lanza Correos

El mes de julio termina con una de las grandes noticias: La oferta de empleo de correos en la cual, anuncia la incorporación de 3.421 trabajadores del grupo IV. Sin lugar a dudas, es una de las ofertas más amplias que nos podemos encontrar, con lo que el proceso ha comenzado tras la publicación de esta noticia.

Tras acumular el éxito de la anterior convocatoria, Correos lo vuelve a hacer. Un proceso de selección que culminará con un posible examen de oposición, antes de que termine el 2020. Es hora de retomar los estudios porque seguro muy pronto abrirán las inscripciones.

Se abre la oferta de empleo en Correos

La noticia ha sido sorprendente pero al mismo tiempo, muy esperada. Un total de 3.421 plazas estarán esperando por ti. Hay que concretar que de ellas, alrededor de unas 2.000 llegarán para los trabajadores temporales, mientras que el resto de dichas plazas serán para las recientes incorporaciones. Si sumamos todos las mencionadas vacantes, también hay que decir que los trabajos se repartirán entre los puestos de clasificación, atención al cliente y como no, para el reparto.

Las bases generales se organizan en dos partes. Por un lado se han publicado los requisitos así como el sistema de selección o pruebas. Mientras que en la segunda parte, sí saldrán tanto el plazo como la distribución de los puestos de trabajo. Por lo que, seguro que en tan solo unos días ya saldremos de dudas.

El éxito de la anterior convocatoria

Es cierto que en las convocatorias de Correos las plazas siempre son muy solicitadas. Además de ello, estas son numerosas. Por lo que en la anterior, no podía ser menos y de manera muy reciente han pasado a formar parte de la plantilla unas 4.000 personas. Al igual que ocurrirá en esta próxima convocatoria, los trabajo se irán repartiendo entre trabajo de clasificación (725 nuevos puestos) o bien de de atención al cliente (662 puestos) y como no, de cartero, puesto al que han sido destinadas a más de 2.600 personas. Una buena preparación del examen hará que puedas ser tú quien entre en la siguiente convocatoria, ya que el sistema de selección no ha sido sencillo entre más de los 166.000 opositores que aspiraron a una plaza hace tan solo unos meses, en enero.

¿Cómo será el examen de Correos 2020?

Es cierto que hasta el momento la información llega anunciando que examen de Correos 2020 contratará de una primera prueba que sí tendrá carácter eliminatorio. También entran en esta parte los psicotécnicos. Es decir, 90 preguntas que están relacionadas sobre las materias que recogen los Anexos de la convocatoria y 10 más sobre los psicotécnicos que mencionamos. Un examen que no va a exceder los 110 minutos. La segunda parte llegará por los méritos, donde los títulos, los cursos así como la antigüedad en el puesto o la general también se valora. Eso sí, al igual que el certificado de idiomas B1, teniendo toda esta parte un total de 37 puntos.

¿Cuándo será el examen de Correos?

No hay fecha hasta el momento, pero todo parece indicar que antes de finales de año. Ya que en las primeras bases de la convocatoria se anuncia que la valoración de los méritos tendrá lugar el 31 de octubre del 2020. Lo que ya nos da la pista que el examen, que estamos esperando será posterior a dicho momento.