Las nuevas formas de trabajar y estudiar

Debido a los cambios a los que nos hemos enfrentado, adaptarnos a formas de comunicación que nunca habíamos utilizado resultó un verdadero reto. Aunque no se trata de un programa nuevo, lo cierto es que pocas personas utilizaban la plataforma zoom para realizar actividades tan cotidianas como ir a la escuela, o incluso una reunión de la iglesia. Ahora esto es una realidad, así que se vuelve imperativo que aprendamos a usarla, o bien que tengamos a manos algunas alternativas que nos faciliten nuestras reuniones.

Zoom: una plataforma cada vez más popular

Las descargas de zoom se dispararon este año. De hecho, jamás en la historia de su vida, había tenido tantos usuarios registrados. Y dudamos que conectados simultáneamente haya habido un record como el que se evidenció este año. Sin duda, esto demuestra que estábamos prestando poca atención a herramientas muy útiles diseñadas para todo tipo de usuarios.

Utilizar zoom es demasiado fácil. Solo se requiere de un registro, preferiblemente con tu cuenta Gmail. Además, deberás ingresar tu nombre, datos de nacimiento y listo: ya estás dentro del mundo de Zoom.

Crear una reunión no es cosa del otro mundo. Una vez que ingreses, notarás que la plataforma es muy amigable y fácil de usar. A quienes invites a tu reunión tendrán dos formas de ingresar a ella: por un enlace de invitación o a través de ID que sale en el mismo enlace.

Proteger las reuniones de invasores es primordial, sobre todo en estos tiempos donde hay una inmensa cantidad de usuarios. Así que lo más recomendable es colocar clave a la reunión, nunca usar el mismo ID o enlace de entrada. También, configurar la sala de espera (esta será de gran utilidad para que el anfitrión u hospedador pueda elegir a quien permitir el paso, y quien irá directo afuera.

Las ventajas de utilizar zoom es que tienes una opción gratuita con reuniones de hasta 40 minutos. Pero si deseas que tus conferencias duren más tiempo y tener más opciones disponibles, el costo de los planes no resulta muy elevado y fácil de pagar con tu cuenta Paypal.

No me gusta zoom: ¿Qué puedo hacer?

Ahora bien, no todas las personas se sienten cómodas utilizando la aplicación. O bien, no tiene las opciones que tú necesitas para tus actividades. Es allí donde entran las alternativas a zoom que pueden ayudarte si las descargas en tu celular o bien accedes a ellas desde tu PC. A continuación, te mostramos los programas más utilizados que cumplen funciones parecidas a zoom.

Microsoft Teams

Muchos usuarios han puesto su confianza en esta plataforma de comunicación, debido al prestigio que tiene Microsoft en el mundo. La app es capaz de hacer reuniones a través de video, pero también tiene disponible un chat, opción de almacenamiento de archivos y es compatible con otro tipo de aplicaciones útiles para realizar actividades laborales.

Google Meet

Tal cual como el anterior, la popularidad del gigante de internet ofrece más seguridad a los usuarios que utilizan esta aplicación de videollamadas. Lo bueno es que puedes sincronizar la plataforma con tu cuenta Gmail, lo que hará mucho más sencillo su uso.

¿Qué cosas puedes hacer con Google Meet? Además de la tradicional videoconferencia, función que buscamos en cada una de las aplicaciones de esta lista, tienes más funciones. Por ejemplo, puedes compartir videos y la pantalla de tu escritorio, útil para presentaciones escolares o a clientes potenciales.

Doodle

Si todavía no conoces Doodle, pues no estás en lo nuevo. Con este programa podrás realizar reuniones con todo tu equipo mientras realizan sus actividades respectivas. Una de las ventajas que ofrece la plataforma es que no requiere de un registro para poder utilizarla, por lo que todos tus datos se mantienen en anonimato.

FaceTime

La empresa Apple nunca se queda atrás. Por eso, ha creado un programa exclusivo para sus usuarios. FaceTime realiza llamadas en audio y video con una capacidad máxima de 32 usuarios por reunión. No obstante, estas no tienen límite de tiempo, lo que ayuda a que tus reuniones sean más cómodas y mejor realizadas.

Todas estas alternativas tienen en común una cosa: brindar la posibilidad a los usuarios de conectarse con más de 4 usuarios. De esa manera, se logran concretar actividades que de otra manera, en las circunstancias que vivimos, sería casi imposible.