Esta Navidad organiza un escape room con tu empresa

Si estás a punto de organizar algún evento con motivo de la Navidad en tu empresa y no sabes por qué decantarte presta atención a las escape room en Navidad que hay por todas las ciudades de España y que te permitirán huir de las tan vistas ya comidas o cenas de Navidad.

Qué son las escape room

Para aquellos que todavía no sepan en qué consiste una escape room se trata de una serie de juegos en grupo y en los que se necesita la cooperación de todos los participantes en los que podréis disfrutar tanto en pareja como en pequeños o grandes grupos, ya que hay opciones que se adaptan a todo tipo de gustos y necesidades. Una vez hecha la elección se pasa a escoger entre salas las diferentes grados de dificultad que hay: sencilla, para niños y principiantes y las más complicadas, aptas para los veteranos.

Escapes rooms de múltiples temáticas

Hacer una escape room con tu empresa esta Navidad es una opción diferente que te permitirá hacer una actividad con todos tus empleados o compañeros sin que ello requiera pasar por las tradicionales cenas y comidas de empresa. En todas las ciudades de España se preparan escape rooms adaptadas a la Navidad y se podrá elegir entre un sinfín de temas. Como decimos arriba, desde las infantiles que pueden estar inspiradas en 'Alicia en la país de las maravillas' a otras aventuras que transcurren en Navidad.

Tiempo variable

Son actividades de duración variable y que puede ir de los 45 minutos en el caso de las salas más sencillas hasta los 90 en los escapes con experiencias más complicadas. Además de poder disfrutar de experiencias de escape room en las instalaciones de las salas también se puede hacer el juego en el lugar que el cliente escoja y aquí la duración si se puede disparar hasta los 120 minutos.

Coste para todos los bolsillos

Estas experiencias tienen un coste que se puede adaptar a todos los bolsillos, ya que no todos los juegos cuestan lo mismo y que dicho coste dependerá de factores como la duración del juego y si se ha hecho fuera de las instalaciones habituales de la empresa, etc. Pudiendo ser el coste desde los 10 euros por persona y hasta los 25 euros aproximadamente.

Diferentes temáticas

Entre las temáticas sobre las que puede girar la experiencia en la escape room encontramos: infantiles, miedo, fantasía, ficción, históricas, aventuras y para adultos. Muchas opciones para elegir.

Gran variedad entre la que escoger

En la actualidad hay numerosas empresas que hacen escape rooms. Sin ir más lejos, sólo en Madrid hay 76 firmas que cuentan con un total de 154 salas de escape entre las que elegir. En el caso de Barcelona se contabilizan 158 compañías con un total de 274 salas de escape. En Valencia son ya 40 las empresas que tienen un total de 82 salas de escape por toda la zona. Y esto es solo un ejemplo porque las salas de escape room ya están presentes en toda España y podrás encontrarlas en todas las comunidades: Andalucía, Extremadura, País Vasco, etc.

Puede ser el mejor regalo de Navidad para tus empleados

Un modo de que tus empleados estén contentos es sintiéndose queridos y valorados y esto se hace durante el día a día pero también con detalles en fechas señaladas como es la Navidad. Si les regalas a tus empleados una experiencia en un escape room estas Navidades seguro que aciertas. Lo pasarán bien juntos y harán una actividad en equipo que permitirá trabajar las relaciones personales y fomentar el buen ambiente entre ellos.

Cómo elegir la empresa de escape room

Si nunca has hecho este tipo de actividades y no sabes en qué fijarte a la hora de escoger la empresa de escape room debes reparar en el tipo de actividad que hacen: su temática, el nivel de dificultad de la misma así como la duración. También puedes mirar opiniones sobre la empresa de escape room en cuestión de otros usuarios que ya han tenido una experiencia de ocio con ellos y, por supuesto, mirar los precios de todas las posibilidades que tienes a tu alcance porque la horquilla de estos es amplia. Así conseguirás escoger la escape room perfecta aunque nunca hayas estado en una y no sepas muy bien cómo funcionan.

Seguro que si estás Navidades optas por algo diferente como estas escape rooms conseguirás sorprender a tus compañeros y todos os divertiréis.