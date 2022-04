Pelisplus y los constantes cierres de páginas para ver películas

Como ya muchas personas sabrán el 18 de marzo de este año la plataforma para ver películas gratis Pelisplus cerro o así lo reportaron muchos usuarios.

La realidad es que esto fue una confusión, ya que esta plataforma no cerró, sino que cambió de dominio. Esto es una gran noticia, ya que quiere decir que vamos a poder seguir disfrutando del mejor catálogo de series y películas online gratis en internet.

No hay que olvidar que PelisPlus es uno de los sitios más populares para ver películas online de forma completamente gratuita. Gracias a ella muchas personas hemos logrado ver los estrenos más esperados al poco tiempo de que salieran. Ahora la razón por la que muchas personas pensaron había cerrado de forma definitiva, es que actualmente muchas páginas para ver películas online gratis han sido cerradas.

Obviamente, este no es el caso, por lo que las personas van a poder seguir disfrutando de las funcionalidades de PelisPlus en un nuevo dominio. La migración de la plataforma no es ningún problema para los usuarios, de hecho, representa una ventaja, ya que van a encontrar un sitio web renovado.

La experiencia de usuarios va a seguir siendo buena, por lo que vas a poder seguir navegando entre las categorías de la página de modo sencillo. En el caso de que seas nuevo en esta plataforma, aquí vas a poder encontrar un amplio catálogo de películas, pero también hay muchas series que puedes mirar.

Al entrar a esta plataforma, vas a encontrarte con la página principal del sitio, aquí mismo estarán las películas y series que hayan sido recién agregadas.

Pero, no solo eso, sino que también vas a poder encontrar anime e incluso doramas. Esto es una gran noticia, ya que ambos se han convertido en géneros bastante populares en los últimos tiempos.

Te recordamos que todo el contenido que puedes encontrar en esta plataforma es completamente gratis, es decir, todas las series, últimos estrenos, etc., los puedes ver sin tener que pagar nada. En general, el catálogo, que tiene disponible es bastante extenso, por lo que seguramente vas a encontrar algo que te guste.

Esta página también tiene géneros, desde esta categoría, vas a poder hacer búsquedas mucho más especializadas. Si te interesan las películas de acción, comedia, drama, etc., basta con que entres a alguna de esas categorías y mires todos los títulos que hay disponibles.

Ahora, volviendo al tema central que es el hecho de que muchas páginas para ver películas online gratis han cerrado, y esto se debe en gran parte a páginas de pagos como Disney Plus, HBO, Netflix y similares. Estas páginas generan una gran cantidad de reportes, porque los usuarios, buscan películas y series de forma gratuita en internet.

Esto es un problema para las plataformas de streaming, ya que su objetivo es conseguir que los usuarios paguen una suscripción mensual para poder acceder a su contenido. Sin embargo, no todos tienen la posibilidad de pagar la suscripción a estos servicios. Pero no es solo eso, sino que en una sola de estas plataformas no te es posible encontrar todo el contenido que páginas como PelisPlus ofrecen, ya que por lo general se limita a ciertas producciones.

Esto último es importante, ya que, si un usuario quiere disfrutar de alguna otra película, serie, anime, dorama, fuera del catálogo de la aplicación de streaming, tendrá que contratar otro servicio. Obviamente, esto implica un gasto extra, ya que ahora un solo servicio no es suficiente.

Cómo debemos imaginar este problema no se presenta con plataformas como Pelisplus donde todo el contenido que te interesa está en un solo lugar.

Esto es una gran ventaja, ya que evita que tengas que estar saltando de una página a otra, y lo mejor de todo es que la calidad siempre es buena. Obviamente, esta plataforma en particular es confiable, de hecho, lleva tiempo ofreciendo a sus usuarios contenido de calidad y seguro.

Dicho esto, es bueno aclarar de nuevo, que esta página para ver películas online de forma gratuita no cerró, sino que ha realizado un cambio de dominio. Por ende, podemos seguir disfrutando de todo el contenido que nos gusta.