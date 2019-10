Las persianas, elementos silenciosos y comunes que nos ofrecen calidad de vida

Existen objetos, artilugios, elementos en nuestra vivienda, en los locales y espacios que habitamos y en los que trabajamos que pasan desapercibidos mientras cumplen su función. Las persianas pertenecen a esa gama de productos que realizan su trabajo en silencio, pero que se hacen notar el día que se rompen y dejan de ser útiles

Las persianas son mucho más que un elemento puramente decorativo. Su influencia en la seguridad y en la intimidad de los habitantes de una vivienda es elemental. Con persianas en buen estado, se logra cerrar el paso al calor, al frío, regular el paso de la luz natural y proporcionar intimidad a los inquilinos y trabajadores de los edificios de oficinas.

La seguridad que ofrece viene derivada de la ocultación de los bienes materiales que se tengan dentro del inmueble. Si se ofrece una visión clara de lo que se posee, se estará dando una invitación tácita a los ladrones, pues las pertenencias ejercerán un claro efecto de atracción sobre los cacos y delincuentes especializados en asaltar viviendas.

Persianas en Madrid

Si se necesitan persianistas en madrid para arreglar persianas, se deben conocer los procedimientos de trabajo que tienen estos profesionales para la reparación de persianas. Un experto, como los que se localizan en la dirección web a la que redirecciona el enlace sugerido, Reparación Persianas Jimenez, sabrá actuar sobre todo tipo de problemas con las persianas.

Los defectos más comunes y, por tanto, los trabajos más solicitados, son arreglar una persiana caída, arreglar una persiana atascada, cambiar la cinta de la caja exterior… aunque también pueden solicitarse trabajos en relación a cambiar el recogedor de la persiana cuando este ya no funciona como es debido.

Si el cliente se encuentra con alguno de estos problemas habituales, lo más aconsejable es ponerse en manos de este instalador de persianas con dilatada experiencia, 100 % fiable y confiable. Estos persianeros en Madrid destacan por su profesionalidad y conocimientos, ya que están sometidos a constantes procesos de aprendizaje para actualizar su formación y ser el punto de referencia de este oficio en la capital.

De igual modo, para la reparación de persianas en madrid se puede recurrir a la web de multiserviciosexpres.es. Un site online donde ofrecen servicios para solucionar cualquier problema que pueda darse en un domicilio particular, desde fontanería y electricidad a la colocación de persianas de aluminio en exteriores. Con los expertos referenciados en los dos enlaces sugeridos en este artículo, arreglar una persiana descolgada o arreglar una persiana que no sube no representará problema alguno.

Además, su servicio de urgencia de 24 horas los 7 días de la semana asegura un arreglo de las persianas cuando estas se hacen necesarias. Por ejemplo, es necesario que se solucione cuanto antes los problemas de las que cierran ventanas que dan a la misma altura que los viandantes para tener intimidad, o aquellas otras persianas modernas que se desconoce el motivo del fallo y han quedado atascadas en una posición incómoda o molesta.

Es de especial importancia este servicio cuando se trata de la instalación de persianas eléctricas o el arreglo de persianas de seguridad, para los locales comerciales que quedan a pie de calle y necesitan un plus de protección con persianas motorizadas.

El precio en los arreglos de las persianas

Pero no todo es que el profesional sepa como arreglar una persiana. Actualmente, cuando cada euro cuenta, el precio de arreglar una persiana debe ser asequible a los bolsillos de la mayoría de la población.

Los precios que ofrecen los reparadores de persianas en Madrid van a depender en gran medida de los cambios y sustituciones que se vayan a realizar. Por regla general, los cambios de cintas, uno de los trabajos más habituales, ronda los 40 euros en Madrid. Los cambios de poleas rondan los 45 euros, la sustitución de recogedor de cintas los 45 euros, la sustitución del soporte de los ejes los 40 euros, el sellado de los agujeros en el cajón sobre 35 euros, y el remplazo de lamas rotas o en mal estado a partir de los 40 euros.

Los motores y las piezas metálicas de las persianas de los negocios e industrias tienen, como cabe suponer, otros precios algo más abultados.

Tipos de persianas

Otro de los factores que intervienen en el precio de la reparación de persianas será si son persianas exteriores sin obra o se hace necesario este tipo de faena. Por supuesto, también influirá el tipo o modelo de persiana sobre la que se vaya a actuar. Los modelos más comunes son;

Las persianas alicantinas

Son clásicas persianas enrollables. Las persianas alicantinas están generalmente construidas de lamas de madera, protegen los interiores de la luz y dan intimidad sin impedir el paso del aire.

Las persianas venecianas

Más conocidas por el nombre de persianas horizontales. Sus características son las de la facilidad para su instalación y uso, así como su duración. Pueden ser de plástico, aluminio o madera.

Las persianas verticales, las persianas térmicas, enrollables, orientables, romanas, japonesas o de madera son otros modelos en los que su aspecto decorativo y utilidad son los factores que llevarán a los usuarios a elegirlas para cada caso y casa en particular.