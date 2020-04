PetGround: el césped natural que enamorará a tu mascota

PetGround es una stratup pet y eco-friendly que propone una solución fresca e innovadora para nuestras mascotas esta cuarentena. Y es que, ya que no podemos llevar a nuestras mascotas al parque, ¡llevemos el parque a nuestras mascotas! PetGround ofrece cajas de cartón con césped natural a domicilio, para que todas las mascotas puedan disfrutar de su rincón de naturaleza dentro de casa. PetGround nace con el objetivo de: “cuidar a nuestras mascotas, sin dejar de cuidar a nuestro planeta” y es que estas cajitas con césped natural suponen la única alternativa ecológica a los empapadores plásticos de toda la vida que tardan una media de 200 años en descomponerse.

En tan sólo 1 año de vida han conseguido eliminar los residuos provocados por más 36.500 empapadores y mejorar la calidad de vida de más de 1.000 mascotas en nuestro país y Portugal.

Más allá del valor ecológico, las ventajas del césped natural frente al uso tradicional de empapadores, son:

Es instintivo, las mascotas se ven atraídas por naturaleza a hacer sus necesidades sobre césped, lo cual nos ahorrará muchos disgustos y agilizará el entrenamiento de nuestros cachorros a la vez que ofrecerá una alternativa natural para los más ancianos con incontinencia urinaria o similar.

Seguro e intuitivo, tu mascota no lo confunde con un juguete o una alfombra y si se lo come no le llenará el estómago de microplásticos.

Es absorbente e inoloro, el sustrato de tierra absorbe la orina e impide el paso de los olores.

Es duradero, cada caja aguanta unos 15 días, por lo que no tendrás que estar cambiándola cada vez que tu mascota la utiliza.

Estético, es una caja con césped en el salón en lugar de un pañal estirado.

Es una solución perfecta para que todas las mascotas disfruten de la naturaleza tanto fuera como dentro de casa, especialmente para aquellas que por el motivo que sean no salen con la misma frecuencia, como pueden ser gatos, conejos, perros enfermos o lesionados, cachorros, aquellos muy frioleros o aquellos que por nuestra jornada laboral a veces se ven obligados a aguantar 1 hora más de lo habitual sus necesidades. Lo cual acaba siendo perjudicial para su salud. No es un sustituto de los paseos, sino un complemento para mejorar su calidad de vida.

Realizan los envíos los lunes de cada semana y cuentan con dos tamaños diferentes. Todas las compras se realizan a través de su página web www.petground.es y puedes conocer más sobre ellos y formar parte de su comunidad (¡ya son más de 10.000!) en redes sociales siguiendo a @petgroundes.